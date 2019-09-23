Названы основные преимущества дистанционной работы

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Александра Самсоненко
Названы основные преимущества организации работы сотрудников в дистанционной форме.
Названы основные преимущества дистанционной работы
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Согласно данным аналитического центра «Битрикс24», с которыми ознакомился RT, главными достоинствами дистанционной работы работодатели считают возможность нанять сотрудника из любой точки мира (43%), а также экономию на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест (35%).

Кроме того, работодатели отметили, что при такой форме занятости сотрудники экономят время на дорогу до офиса и средства на питание (22%).

Среди отрицательных сторон дистанционной работы названы сложность контроля сотрудников (30%), отсутствие личных коммуникаций (26%), низкие мотивация и вовлечённость (22%), сниженная лояльность к компании (14%), утечка информации (8%).

В исследовании также приводятся данные о том, каких специалистов компании планируют нанимать на дистанционную работу в 2019—2020 годах.

32% респондентов ответили, что намерены принять на работу программистов, 18% — дизайнеров  и представителей других творческих профессий, 14% — специалистов в сфере маркетинга, рекламы, PR, SMM , 13% — сотрудников отдела продаж, 10% — специалистов в сфере финансов и бухгалтерии, а также юристов .

При этом только 8% работодателей готовы принять на дистанционную работу сотрудников отдела техподдержки и call-центра  , 4% — специалистов в сфере аналитики, 1% — топ-менеджеров.

Качеством работы удалённых сотрудников довольны 72% респондентов.

В исследовании принимала участие 1051 российская компания малого, среднего и крупного бизнеса.

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