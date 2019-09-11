В Госдуме заявили о необходимости совершенствования трудового законодательства

Короткая ссылка
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», депутат Андрей Исаев в беседе с ФАН заявил о необходимости дальнейшего совершенствования трудового законодательства.
В Госдуме заявили о необходимости совершенствования трудового законодательства
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Жизнь меняется, и надо менять нормы трудового права. Сейчас жизнь, условия работы продвинулись очень далеко вперёд», — сказал он.

По его словам, особого внимания с этой точки зрения заслуживает вопрос регулирования дистанционного труда.

«Сегодня речь идёт о том, что люди могут работать удалённо от своего работодателя за тысячи километров, живя в другом часовом поясе и исполняя конкретные трудовые функции. Как регулировать отношения между работодателем и работником в этом случае? Чаще всего они никак не регулируются», — отметил депутат.

Как считает Исаев, нужно разработать полноценную главу Трудового кодекса, которая защищала бы права граждан, работающих дистанционно.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News оценила идею четырёхдневной рабочей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить