В Госдуме заявили о необходимости совершенствования трудового законодательства

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», депутат Андрей Исаев в беседе с ФАН заявил о необходимости дальнейшего совершенствования трудового законодательства.

«Жизнь меняется, и надо менять нормы трудового права. Сейчас жизнь, условия работы продвинулись очень далеко вперёд», — сказал он.

По его словам, особого внимания с этой точки зрения заслуживает вопрос регулирования дистанционного труда.

«Сегодня речь идёт о том, что люди могут работать удалённо от своего работодателя за тысячи километров, живя в другом часовом поясе и исполняя конкретные трудовые функции. Как регулировать отношения между работодателем и работником в этом случае? Чаще всего они никак не регулируются», — отметил депутат.

Как считает Исаев, нужно разработать полноценную главу Трудового кодекса, которая защищала бы права граждан, работающих дистанционно.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News оценила идею четырёхдневной рабочей недели.