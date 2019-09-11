Эксперт оценила плюсы и минусы дистанционной работы

Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила плюсы и минусы дистанционной работы.

«Нюанс дистанционной работы заключается в том, что работодателю сложно зафиксировать начало и конец рабочего дня сотрудника, если он работает удалённо. Но зато работники могут трудиться тогда, когда им удобно, а на первый план выходит результат их деятельности», — заявила она.

Как отметила эксперт, когда работодателя интересует лишь результат, то он будет стараться уходить от трудовых отношений, и договор об оказании услуг гражданско-правового характера ему гораздо выгоднее.

По словам Ерошенковой, работнику в данной ситуации не положены отпуск, декретные и пенсионные отчисления.

«Даже если такая деятельность приносит нормальные деньги, в пенсию труд не засчитывается», — добавила она.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН прокомментировала данные опроса о работе россиян во время отпуска.