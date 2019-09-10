Эксперт прокомментировала данные опроса о работе россиян во время отпуска

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН прокомментировала данные опроса о работе россиян во время отпуска.

«Это общая закономерность, не только российская, связанная с тем, что мы работаем теперь 24/7 вне зависимости от отдыха. У нас стираются границы между рабочим и свободным временем, между рабочим и нерабочим местом», — заявила она.

По её словам, если спросить у жителей других стран, то получится примерно такая же картина.

Варшавская отметила, что любая работа, превышающая положенную нагрузку, не может положительно отразиться на здоровье.

Ранее опубликованные результаты опроса Роструда показали, что 29% россиян во время отпуска регулярно проверяют почту и отвечают на запросы, связанные с работой.

По словам 49%, они решают исключительно срочные дела, а 22% утверждают, что полностью отдыхают от работы.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News оценила идею четырёхдневной рабочей недели.