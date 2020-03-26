Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу

Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти», — следует из поручения.

При этом необходимо предоставить в правительство информацию о числе сотрудников, переведённых на удалённую работу, в том числе беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и работников старше 60 лет.

Кроме того, необходимо проинформировать кабмин о порядке организации работы указанных сотрудников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все российские чиновники перешли на дистанционный режим работы.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённую работу из-за коронавируса.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.