Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
- РИА Новости
«Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.», — говорится в документе.
30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности.