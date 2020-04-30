Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
  • РИА Новости

«Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.», — говорится в документе.

30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности.

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