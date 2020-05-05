Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина
- © Дмитрий Астахов
- РИА Новости
По его словам, Мишустин находится в государственном медицинском учреждении под присмотром врачей.
«Самочувствие остаётся в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания», — цитирует ТАСС Белякова.
Он также сообщил, что Мишустин «активно контактирует с коллегами по телефону».
30 апреля Мишустин заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.