Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, чувствует себя в целом нормально. Об этом заявил его пресс-секретарь Борис Беляков.

По его словам, Мишустин находится в государственном медицинском учреждении под присмотром врачей.

«Самочувствие остаётся в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания», — цитирует ТАСС Белякова.

Он также сообщил, что Мишустин «активно контактирует с коллегами по телефону».

30 апреля Мишустин заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.