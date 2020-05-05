Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, чувствует себя в целом нормально. Об этом заявил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

По его словам, Мишустин находится в государственном медицинском учреждении под присмотром врачей.

«Самочувствие остаётся в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания», — цитирует ТАСС Белякова.

Он также сообщил, что Мишустин «активно контактирует с коллегами по телефону».

30 апреля Мишустин заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

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