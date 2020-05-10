Медики наблюдают 243 тысячи россиян из-за подозрений на коронавирус

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В России 243 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирусную инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре.
Медики наблюдают 243 тысячи россиян из-за подозрений на коронавирус
  • РИА Новости

«Под медицинским наблюдением в России остаются 243 тыс. человек», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В то же время в стране проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 226 тыс. — за последние сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва превысила показатели Нью-Йорка по выявляемости коронавирусной инфекции.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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