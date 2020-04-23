Заммэра Москвы напомнила о тестировании всех людей с симптомами ОРВИ

Заммэра Москвы Анастасия Ракова напомнила, что тест на коронавирус в столице обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.

«Все случаи ОРВИ вне зависимости от их тяжести рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала она в эфире Первого канала. Её слова приводит РИА Новости.

По словам заммэра, такой механизм также предполагает, что люди должны находиться под динамическим медицинским наблюдением.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что выявление в России в воскресенье, 19 апреля, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 связано с расширением круга тестирования.

Речь идёт не только о контактных «по подтверждённому коронавирусу», но и о контактных с любым заболевшим ОРВИ «и так далее».