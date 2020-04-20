Скворцова объяснила выявление 6 тысяч случаев коронавируса за день

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Выявление в России в воскресенье, 19 апреля, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 связано с расширением круга тестирования. Об этом заявила в эфире Первого канала глава ФМБА Вероника Скворцова.
Скворцова объяснила выявление 6 тысяч случаев коронавируса за день
  • globallookpress.com

«Объясняю тем, что вот эти 6 тыс. — они как раз возникли в тот день, когда утром в соответствии с рекомендациями ВОЗ правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц», — цитирует ТАСС Скворцову.

По её словам, речь идёт не только о контактных «по подтверждённому коронавирусу», но и о контактных с любым заболевшим ОРВИ «и так далее».

«Поэтому вот эта вот первая волна — она была сопряжена с тем, что реально этот день дал существенный приток новых исследований», — добавила она.

Глава ФМБА также сообщила, что Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая.

19 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за сутки было выявлено 6060 новых случаев заражения COVID-19 в 78 регионах. 

Согласно информации на 20 апреля, в России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заражения вирусом, общее число выявленных случаев достигло 47 121. 

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