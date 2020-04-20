Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России

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Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая. Об этом в эфире Первого канала заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России
  • Reuters

«Мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, каждый день обновляют прогноз, и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет, скорей всего, конец этой — следующая неделя», — приводит ТАСС её слова.

Как заявила Скворцова, после этого России «придётся столь же долго спускаться».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ещё впереди.

Согласно оперативным данным на 20 апреля, в России зарегистрировано 47 121 случай заражения COVID-19, 3446 человек выздоровели, 405 — скончались.

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