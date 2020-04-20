Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России
- Reuters
«Мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, каждый день обновляют прогноз, и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет, скорей всего, конец этой — следующая неделя», — приводит ТАСС её слова.
Как заявила Скворцова, после этого России «придётся столь же долго спускаться».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ещё впереди.
Согласно оперативным данным на 20 апреля, в России зарегистрировано 47 121 случай заражения COVID-19, 3446 человек выздоровели, 405 — скончались.