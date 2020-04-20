Путин: пик заболеваемости коронавирусом впереди

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране ещё впереди.

«Как говорят специалисты, пик заболеваемости ещё впереди, и теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — приводит Интерфакс слова Путина.

Путин заявил, что распространение коронавируса в России продолжается и ситуация сложная, хотя за счёт профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах.

17 апреля Путин также сообщал, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.