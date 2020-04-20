Путин: пик заболеваемости коронавирусом впереди
- РИА Новости
«Как говорят специалисты, пик заболеваемости ещё впереди, и теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — приводит Интерфакс слова Путина.
Путин заявил, что распространение коронавируса в России продолжается и ситуация сложная, хотя за счёт профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах.
17 апреля Путин также сообщал, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.