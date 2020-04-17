Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.

По его словам, связанные с эпидемией риски высоки.

«Пик ещё не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее президент заявил, что проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 касается не только Москвы, но и других регионов России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя рост заболеваемости, сказала, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в связи с расширением тестирования.