Путин назвал регионы России со сложной ситуацией с коронавирусом

Проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 касается не только Москвы, но и других регионов России, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом ходу строительства и перепрофилирования медицинских центров.

«Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы, и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация складывается во Владимирской области, при этом там есть вопросы с организацией медпомощи.

Он также подчеркнул, что Республика Коми столкнулась с опасным очагом заражения, и попросил оценить достаточность применяемых мер для его локализации.

По его словам, на совещании главы субъектов представят отчёт о работе на местах.

По последним данным оперативного штаба, в России выявлено 32 008 заражённых коронавирусом.