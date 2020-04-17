Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 81 российском регионе.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 4070 в 81 регионе... в России нарастающим итогом зарегистрировано 32 008 случаев (+14,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.

Распределение по субъектам: Москва — 1959 случаев заражения, Московская область — 472, Санкт-Петербург — 424.

Ранее представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников заявил, что за сутки в России зарегистрировано 4069 случаев заражения коронавирусом. Он не привёл данные по Республике Алтай.

Всего в России на данный момент выявлено 32 008 заражённых коронавирусом.