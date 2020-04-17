Мясников: в России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.

Отмечается, что всего в России выявлено 32 007 заражённых коронавирусом.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что точность 11 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%.