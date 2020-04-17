В Росздравнадзоре сообщили о 95% точности тестов на коронавирус

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что точность 11 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%.

«В настоящее время для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Отмечается, что погрешность в 5% может зависеть от неправильной идентификации и процедуры сбора образца, нарушений в обработке, транспортировке и хранении, а также из-за тестирования за пределами диагностического окна.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в России зарегистрированы и допущены к обращению 11 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.