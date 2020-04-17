Глава Роспотребнадзора объяснила рост заболеваемости коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала увеличение числа случаев заражения коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора объяснила рост заболеваемости коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Если в начале марта мы делали до 2 тыс. исследований в день, то на сегодняшний день — 103,5 тыс. проведённых исследований в течение одних суток. Безусловно, в связи с этим у нас выросла заболеваемость», — сказала Попова.

По её словам, Россия в настоящее время находится на втором месте по общему количеству проводимых тестов.

В России за сутки было выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число превысило 32 тыс.

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