Глава Роспотребнадзора объяснила рост заболеваемости коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала увеличение числа случаев заражения коронавирусом.

«Если в начале марта мы делали до 2 тыс. исследований в день, то на сегодняшний день — 103,5 тыс. проведённых исследований в течение одних суток. Безусловно, в связи с этим у нас выросла заболеваемость», — сказала Попова.

По её словам, Россия в настоящее время находится на втором месте по общему количеству проводимых тестов.

В России за сутки было выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число превысило 32 тыс.