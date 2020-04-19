В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6060 в 78 регионах», — говорится в сообщении.
Около 43% заразившихся были выявлены активно и не имели клинических проявлений инфекции.
Ранее сообщалось, что в России проведено более 1,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 132 тыс. человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа случаев заражения коронавирусом увеличившимся объёмом проводимых в стране тестов.
В то же время президент России Владимир Путин подчёркивал, что пик заболеваемости COVID-19 ещё не пройден.