В России проведено около 2 млн тестов на коронавирус

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В России проведено более 1,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 132 тыс. человек, сообщает Роспотребнадзор.
В России проведено около 2 млн тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«Проведено 1 млн 949 тыс. 813 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом под медицинским контролем остаются 132 328 человек.

Ранее стало известно, что ещё 12 частных лабораторий в Москве подключились к тестированию на коронавирусную инфекцию COVID-19 на коммерческой основе.

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