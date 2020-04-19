В России проведено около 2 млн тестов на коронавирус
- РИА Новости
«Проведено 1 млн 949 тыс. 813 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом под медицинским контролем остаются 132 328 человек.
Ранее стало известно, что ещё 12 частных лабораторий в Москве подключились к тестированию на коронавирусную инфекцию COVID-19 на коммерческой основе.