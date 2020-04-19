Ещё 12 частных лабораторий в Москве начали брать анализ на коронавирус

Ещё 12 частных лабораторий в Москве подключились к тестированию на коронавирусную инфекцию COVID-19 на коммерческой основе, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«Ещё 12 частных лабораторий начали не только проводить тестирование анализов, которые были взяты сотрудниками городских медицинских организаций, но и осуществлять забор биоматериала у частных лиц самостоятельно, а также проводить исследования на коммерческой основе», — приводит заявление ТАСС.

Новые лаборатории способны обработать до 10 тыс. тестов в сутки.

В штабе также отметили, что за прошедшую неделю в Москве значительно расширились возможности диагностики коронавирусной инфекции, прежде всего за счёт повышения качества тест-систем в лабораториях.

«Если раньше по итогам повторного тестирования процент подтверждений в референс-центре положительных анализов составлял порядка 40%, то сейчас этот показатель достигает 77%», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее газета «Известия» писала, что Российский фонд прямых инвестиций объявил о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях.