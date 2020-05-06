Снижение нагрузки: российский бизнес получил отсрочку по налогам объёмом 217 млрд рублей

Пострадавший от коронавируса российский бизнес получил отсрочку по уплате налогов на сумму 217 млрд рублей. Об этом 6 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, компаниям также были предоставлены кредитные каникулы на выплаты объёмом 68 млрд рублей, а прямая финансовая помощь предпринимателям от государства составила 80 млрд. В условиях пандемии COVID-19 экономическая активность в России снизилась на треть, а объём налоговых поступлений сократился на 30%. Впрочем, по словам экспертов, принятые меры позволят ослабить финансовую нагрузку на предприятия и поддержать экономику страны.

Объём предоставленных российскому бизнесу налоговых отсрочек в рамках государственной помощи превысил 217 млрд рублей. Об этом в среду, 6 мая, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным.

Как отметил министр, перенос сроков уплаты налогов коснулся 1,5 млн организаций и индивидуальных предпринимателей в пострадавших от коронавируса отраслях экономики.

«Для организаций, которым отсрочка не была предоставлена автоматически, есть возможность получить такую рассрочку в рамках заявительного порядка. Единственным условием является снижение доходов на 10% или более», — подчеркнул Решетников.

По его словам, таким механизмом с мая по август смогут воспользоваться ещё более 50 тыс. предприятий.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев и предоставить годовую рассрочку предприятиям по уплате налогов. Помимо этого, глава государства подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам и организациям, доходы которых сократились минимум на 30%. По оценкам Минэкономразвития, на сегодняшний день объём соответствующих договоров о реструктуризации или отсрочке по кредитам составил порядка 68 млрд рублей.

«Потери только непродуктовой розницы от месяца простоя оцениваются в сумму более 1 трлн рублей. На этом фоне налоговые отсрочки и кредитные каникулы помогут бизнесу снизить временные потери», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Также по теме На сохранение зарплат: Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат...

По словам Максима Решетникова, дополнительную помощь бизнесу оказывает программа субсидирования кредитов. Так, банки предоставляют компаниям займы сроком на 12 месяцев: первые полгода проценты не начисляются, после чего ставка повышается до 4% годовых. Полученные средства компании должны направить на выплаты зарплат.

В общей сложности программа рассчитана на 150 млрд рублей. Впрочем, как полагает Максим Решетников, позже лимит может быть увеличен.

«В настоящий момент в банки поступило 31,5 тыс. заявок на 78 млрд рублей. То есть мы достаточно быстро реализуем программу почти в полном объёме, и скоро встанет вопрос о дальнейших лимитах. При этом 12 тыс. заявок банки уже одобрили, и 8 тыс. кредитных соглашений подписано на сумму 21 млрд рублей. Это позволит помочь, по расчётам, 280 тыс. человек», — подчеркнул министр.

Помимо беспроцентных кредитов, с мая по июнь наиболее пострадавшие от пандемии компании получают безвозмездную финансовую помощь от государства в виде грантов на выплаты своим работникам. По словам главы Минэкономразвития, на эти цели уже выделено более 80 млрд рублей. При этом напомним, что бизнес может получить средства только при условии сохранения не менее 90% штата по сравнению с мартом 2020 года.

«Что касается субсидий на выплату зарплат, то эта мера в первую очередь направлена на сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы. Однако в настоящий момент ей пока смогли воспользоваться порядка 20% организаций и предприятий», — отметил Артём Деев.

Во многом тот факт, что обозначенными мерами поддержки пока воспользовалась малая часть населения и бизнеса, связан с сохраняющимся режимом самоизоляции. Такой точки зрения придерживается президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Как рассказал эксперт в беседе с RT, по мере поэтапного снятия карантинных мер число обращений за государственной помощью может заметно увеличиться.

По словам экспертов, серьёзную поддержку российским предпринимателям может оказать снижение количества проверок. По информации Минэкономразвития, в марте было приостановлено 50 тыс. проверок, а к концу года их количество может сократиться на 500 тыс.

«Приостановка проверок предприятий — наиболее актуальная мера, так как сейчас во многих отраслях деятельность не ведётся, а дополнительные штрафные санкции только усугубили бы проблемы бизнеса», — отметил Павел Сигал.

В целом, по оценке Минэкономразвития, в результате последствий коронавируса к началу мая экономическая активность в России сократилась на треть по сравнению с докарантинным уровнем. Одновременно, согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в апреле поступления налогов в России уменьшились на 30%.

Как рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, в зависимости от темпов снятия карантинных ограничений восстановление экономической активности может произойти не раньше 2021 года. В то же время, по мнению экспертов, меры властей позволят смягчить финансовую нагрузку на предприятия и поддержать потребительский спрос.