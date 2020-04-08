«Есть средства для решения проблем»: Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и населения

8 апреля президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет мер для борьбы с последствиями коронавируса и поддержки экономики. Глава государства поручил предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов и возможность реструктурировать долги. Как отмечают эксперты, мера позволит смягчить финансовую нагрузку на компании, а также избежать большого числа банкротств компаний и роста безработицы. Одновременно глава государства предложил расширить материальную помощь семьям, в которых родители потеряли работу, и с апреля ввести спецвыплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

В среду, 8 апреля, Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки россиян и бизнеса в условиях влияния коронавируса на экономику. В частности, глава государства распорядился расширить программу кредитных каникул.

«В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», — заявил Путин на совещании с губернаторами.

Напомним, 6 апреля правительство России утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления каникул населению и компаниям, пострадавшим от экономических последствий коронавируса. Так, для потребительских кредитов физлиц сумма составляет 250 тыс. рублей, для потребкредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, для автокредитов — 600 тыс. рублей, а для ипотеки — 1,5 млн рублей.

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал предположил, что предложение президента в первую очередь касается максимальных сумм по кредитам.

«Их нужно увеличить, так как одобренные ранее объёмы явно вычёркивают из этой программы помощи очень многих — и частных заёмщиков, и предпринимателей», — объяснил он в беседе с RT.

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В конце марта российский лидер также предложил снизить размер страховых взносов для малых и средних предприятий (МСП) с 30% до 15% и дать отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС. Между тем 8 апреля в качестве дополнительных мер помощи бизнесу президент поручил дать отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев и предоставить годовую рассрочку предприятиям по уплате налогов.

«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — подчеркнул Путин.

По словам аналитиков, инициатива позволит смягчить финансовую нагрузку на предприятия, а также избежать большого числа банкротств компаний и роста безработицы.

«Отсрочка по выплате страховых взносов на полгода даст возможность предпринимателям за более длительный период вернуться к прежним оборотам и тогда выплатить все взносы в фонды. То же самое касается возможности реструктуризации задолженности — если банки пойдут на такие меры, это снизит кредитную нагрузку предприятий», — подчеркнул Павел Сигал.

Более того, глава государства также поручил правительству и Центробанку в течение пяти дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Как подчеркнул глава государства, меры должны позволить компаниям «максимально сохранять занятость, доходы сотрудников». По мнению экспертов, наиболее эффективным способом помощи МСП могут стать новые налоговые послабления или прямые денежные выплаты со стороны властей.

«Из-за масштабного удара по совокупному спросу от жёстких карантинных мероприятий бизнесу нужны прямые «вливания» со стороны государства. Также можно предположить, что такие меры, как временная приостановка начисления налогов (НДС, на прибыль и на имущество), могут оказать предприятиям более существенную поддержку», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Денежный бонус

В своём обращении Владимир Путин также объявил о расширении программ материальной помощи семьям с детьми. Так, в течение трёх месяцев семьи с временно безработными родителями смогут получать пособия по безработице в размере одного МРОТ — 12 130 рублей, а также дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Более того, с мая по июнь семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. При этом глава государства отметил, что предложенные им в послании Федеральному собранию выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет начнутся уже в июне — на месяц раньше намеченного срока.

«Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих просели, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам», — добавил президент.

По словам аналитиков, предложенные инициативы позволят поддержать россиян, оставшихся без работы из-за коронавируса. При этом аналитики не исключают введения дополнительных мер помощи гражданам в ближайшее время.

«Прямые субсидии со стороны государства сейчас имеют особую ценность для россиян. В текущих условиях заметную поддержку людям, потерявшим работу или отправленным в принудительные отпуска, могла бы оказать единоразовая выплата пособий по безработице, повышенных до уровней, близким к уровням их зарплат на прежних местах работы», — отметил Александр Бахтин.

РИА Новости

© Илья Питалев

Помимо этого, президент распорядился с апреля ввести спецвыплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Для врачей, которые непосредственно работают с заболевшими, доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. рублей, а для младшего — 25 тыс. рублей в месяц.

«Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей», — отметил президент.

По его словам, ближайшие две-три недели могут стать определяющими для развития текущей ситуации с инфекцией в России. При этом, как отметил глава государства, у экономики достаточно ресурсов для преодоления вирусного кризиса.