«Снизить нагрузку на доходы граждан»: в России утвердили максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

Правительство России утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления каникул населению и бизнесу, пострадавшим от экономических последствий коронавируса. Речь идёт как о потребительских, так и об ипотечных займах. Власти также определили методику расчёта среднемесячного дохода заёмщика для получения отсрочки. По словам экспертов, объявленные меры могут снизить долговую нагрузку на россиян, а также позволят предпринимателям сократить издержки.

Правительство России установило максимальный размер займов для предоставления банками кредитных каникул. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, для потребительских кредитов физлиц сумма составляет 250 тыс. рублей, для потребкредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, а для автокредитов — 600 тыс. рублей.

«Для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заёмщиками по которым являются физические лица, — 100 тыс. рублей», — говорится в документе.

В то же время максимальный размер займов, выданных не для предпринимательской деятельности и обязательства по которым обеспечены ипотекой, составляет 1,5 млн рублей.

Также правительство определило методику расчёта среднемесячного дохода заёмщика для кредитных каникул. Согласно постановлению кабмина, соответствующий показатель рассчитывается как частное от деления всех совокупных доходов гражданина на число месяцев, в течение которых он должен был платить по кредиту.

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Напомним, 3 апреля Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, оказавшимся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса. Речь идёт как о потребительских, так и об ипотечных займах.

Согласно закону, заёмщики смогут обратиться к банку за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%. Как отмечают опрошенные RT эксперты, введённая мера позволит уменьшить влияние пандемии коронавируса на экономику и сохранить качество жизни россиян на приемлемом уровне в период неопределённости.

«В условиях давления вирусного фактора на российскую экономику население и малый бизнес сталкиваются с проблемами в виде снижения доходов. Кредитные каникулы должны растянуть во времени долговое бремя и тем самым снизить временную нагрузку на доходы граждан и предпринимателей. Отсрочка даёт возможность найти новую работу либо открыть бизнес-направление, которое позволит закрыть финансовые бреши»,— отметил в разговоре с RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

При этом кредитные каникулы не должны оказать существенного давления на финансовую устойчивость банковской системы. Такой точки зрения придерживается первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, отсрочка по кредиту не подразумевает освобождения заёмщика от уплаты долга по истечении каникул.

«Эта мера не избавляет должников от обязательств, поэтому банки, предоставившие займы, не понесут значительных издержек. Без введения каникул финансовые организации могли бы столкнуться с более серьёзными вызовами. В этом случае многие россияне и предприниматели не смогли бы платить по кредитам, а банкам пришлось бы самим искать инструменты по решению проблемы. Теперь же есть правила, по которым кредиторы и заёмщики могут сотрудничать», — рассказал собеседник RT.

Отметим, что заёмщик сможет обратиться за предоставлением кредитных каникул до 30 сентября 2020 года. При этом финансовая организация вправе потребовать от клиента документы, подтверждающие падение его доходов. Об этом RT рассказал директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его словам, если банк не увидит оснований для предоставления отсрочки, то клиент будет вынужден продолжить выплаты по займу.

«На время действия кредитных каникул банки не могут начислять своим клиентам, попавшим трудную ситуацию, пени и штрафы, а также не должны требовать досрочных выплат. При этом заёмщик по-прежнему имеет право досрочно погасить как весь кредит, так и его часть. Кроме того, каникулы могут быть прерваны в любой момент по желанию заёмщика и банка», — добавил Путиловский.

В то же время в течение льготного периода финансовые организации продолжат начислять проценты по кредиту. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Так, проценты по кредитным картам клиент должен будет погасить в течение двух лет после завершения каникул. В случае с потребительскими кредитами заёмщик будет выплачивать проценты уже после того, как погасит основной долг.