Доступный заём: Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

Владимир Путин поручил Банку России разработать меры по повышению доступности ипотеки в стране. Как отмечают эксперты, ЦБ уже начал упрощать процедуру получения жилищных займов и в обозримом будущем может дополнительно снизить объём непроцентных платежей. Более того, не исключено, что до конца года Центробанк возобновит снижение ключевой ставки для поддержки экономики. По оценке аналитиков, такие действия регулятора позволят дополнительно уменьшить стоимость кредитов.

Владимир Путин поручил Центробанку к 1 мая подготовить предложения по повышению доступности ипотеки для населения. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, в настоящий момент ЦБ уже начал снимать барьеры для выдачи жилищных займов россиянам. В частности, регулятор отказался от идеи учитывать показатель долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 20%.

Более того, для снижения стоимости ипотеки Банк России может дополнительно сократить объём непроцентных платежей в ипотечных кредитах. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Речь идёт, например, о снижении размера платежей по страховке в рамках ипотечного кредитования, снижении комиссий, возникающих при оформлении ипотечной сделки, например при использовании банковского аккредитива, а также платежей по оценке недвижимости», — пояснил эксперт.

В качестве меры по поддержке ипотечного рынка России Центробанк также решил отменить надбавки к коэффициентам риска по жилищным займам, выданным до 1 апреля 2020 года. Об этом в пятницу, 3 апреля, в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, это около 110 млрд рублей, даёт больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности. Мы рассчитываем, что банки, воспользовавшись этой льготой, направят полученные ресурсы именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды», — подчеркнула Набиуллина.

Помимо этого, в Банке России ожидают увеличения операций по рефинансированию ипотечных кредитов после преодоления пандемии коронавируса.

«Это будет способствовать снижению нагрузки на заёмщиков, связанной с обслуживанием долга, и, соответственно, дальнейшему снижению кредитных рисков по ипотечным кредитам», — говорится в материалах ЦБ.

Процентные колебания

Согласно программе национального проекта «Жильё и городская среда», средняя ставка по ипотеке в России должна уменьшиться до 8,7% в 2020 году, затем до 8,5% в 2021-м и 7,9% в 2024-м. По последним оценкам Центробанка, к началу марта значение уже опустилось до 8,69% годовых и стало самым низким за всё время наблюдений.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, уменьшение ставок по ипотеке в первую очередь зависит от монетарной политики ЦБ. Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%. В ходе первого заседания в 2020 году, 7 февраля, регулятор вновь опустил её на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых.

Между тем в марте по итогам очередной встречи совет директоров Центробанка оставил ставку без изменений. Такое решение топ-менеджмент регулятора объяснил возросшими инфляционными рисками. Как отметили в ЦБ, рост потребительских цен ускорился из-за влияния коронавируса на экономику, падения цен на нефть и ослабления рубля.

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Напомним, за счёт снижения ключевой ставки Банк России стимулирует деловую активность и экономический рост в стране. В долгосрочной перспективе политика монетарных властей приводит не только к удешевлению кредитов, но и к увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений. Между тем в периоды ускорения инфляции регулятор традиционно прекращает снижать ставку или повышает её для предотвращения более значительного роста цен.

Любопытно, что на фоне ускорившейся инфляции в марте многие банки высоко оценивали вероятность повышения ключевой ставки ЦБ и стали заранее увеличивать проценты по жилищным займам. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В марте ряд ведущих банков, не дожидаясь решений ЦБ по ключевой ставке, стали повышать проценты по ипотечным займам в среднем на 0,5—1,5 процентных пункта. Несмотря на то что многие ожидали повышения ключевой ставки ЦБ, этого не произошло — регулятор взял паузу», — подчеркнул Сигал.

По словам Эльвиры Набиуллиной, рост потребительских цен оказался краткосрочным, а уровень годовой инфляции по-прежнему остаётся ниже целевой отметки ЦБ в 4%. На этом фоне Банк России по-прежнему считает возможным продолжить снижение ключевой ставки и тем самым простимулировать потребительский спрос в условиях карантинных мер.

«Последствия от ограничительных мер для совокупного спроса как в части внешнего, так и внутреннего спроса, вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором. При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года», — подчеркнула глава регулятора.

Как полагают опрошенные RT аналитики, Банк России может возобновить снижение ключевой ставки уже во второй половине 2020 года. По мнению Антона Покатовича, в зависимости от ситуации на мировых рынках и влияния коронавируса на экономику России ЦБ может снизить ставку до 5—5,5% годовых. Как ожидается, такие действия позитивно отразятся на процентах по жилищным займам в стране.