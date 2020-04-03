Доступный заём: Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
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Владимир Путин поручил Центробанку к 1 мая подготовить предложения по повышению доступности ипотеки для населения. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
По словам экспертов, в настоящий момент ЦБ уже начал снимать барьеры для выдачи жилищных займов россиянам. В частности, регулятор отказался от идеи учитывать показатель долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 20%.
Более того, для снижения стоимости ипотеки Банк России может дополнительно сократить объём непроцентных платежей в ипотечных кредитах. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
«Речь идёт, например, о снижении размера платежей по страховке в рамках ипотечного кредитования, снижении комиссий, возникающих при оформлении ипотечной сделки, например при использовании банковского аккредитива, а также платежей по оценке недвижимости», — пояснил эксперт.
В качестве меры по поддержке ипотечного рынка России Центробанк также решил отменить надбавки к коэффициентам риска по жилищным займам, выданным до 1 апреля 2020 года. Об этом в пятницу, 3 апреля, в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, это около 110 млрд рублей, даёт больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности. Мы рассчитываем, что банки, воспользовавшись этой льготой, направят полученные ресурсы именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды», — подчеркнула Набиуллина.
Помимо этого, в Банке России ожидают увеличения операций по рефинансированию ипотечных кредитов после преодоления пандемии коронавируса.
«Это будет способствовать снижению нагрузки на заёмщиков, связанной с обслуживанием долга, и, соответственно, дальнейшему снижению кредитных рисков по ипотечным кредитам», — говорится в материалах ЦБ.
Процентные колебания
Согласно программе национального проекта «Жильё и городская среда», средняя ставка по ипотеке в России должна уменьшиться до 8,7% в 2020 году, затем до 8,5% в 2021-м и 7,9% в 2024-м. По последним оценкам Центробанка, к началу марта значение уже опустилось до 8,69% годовых и стало самым низким за всё время наблюдений.
Как отмечают опрошенные RT эксперты, уменьшение ставок по ипотеке в первую очередь зависит от монетарной политики ЦБ. Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.
В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%. В ходе первого заседания в 2020 году, 7 февраля, регулятор вновь опустил её на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых.
Между тем в марте по итогам очередной встречи совет директоров Центробанка оставил ставку без изменений. Такое решение топ-менеджмент регулятора объяснил возросшими инфляционными рисками. Как отметили в ЦБ, рост потребительских цен ускорился из-за влияния коронавируса на экономику, падения цен на нефть и ослабления рубля.
- Reuters
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Напомним, за счёт снижения ключевой ставки Банк России стимулирует деловую активность и экономический рост в стране. В долгосрочной перспективе политика монетарных властей приводит не только к удешевлению кредитов, но и к увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений. Между тем в периоды ускорения инфляции регулятор традиционно прекращает снижать ставку или повышает её для предотвращения более значительного роста цен.
Любопытно, что на фоне ускорившейся инфляции в марте многие банки высоко оценивали вероятность повышения ключевой ставки ЦБ и стали заранее увеличивать проценты по жилищным займам. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
«В марте ряд ведущих банков, не дожидаясь решений ЦБ по ключевой ставке, стали повышать проценты по ипотечным займам в среднем на 0,5—1,5 процентных пункта. Несмотря на то что многие ожидали повышения ключевой ставки ЦБ, этого не произошло — регулятор взял паузу», — подчеркнул Сигал.
По словам Эльвиры Набиуллиной, рост потребительских цен оказался краткосрочным, а уровень годовой инфляции по-прежнему остаётся ниже целевой отметки ЦБ в 4%. На этом фоне Банк России по-прежнему считает возможным продолжить снижение ключевой ставки и тем самым простимулировать потребительский спрос в условиях карантинных мер.
«Последствия от ограничительных мер для совокупного спроса как в части внешнего, так и внутреннего спроса, вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором. При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года», — подчеркнула глава регулятора.
Как полагают опрошенные RT аналитики, Банк России может возобновить снижение ключевой ставки уже во второй половине 2020 года. По мнению Антона Покатовича, в зависимости от ситуации на мировых рынках и влияния коронавируса на экономику России ЦБ может снизить ставку до 5—5,5% годовых. Как ожидается, такие действия позитивно отразятся на процентах по жилищным займам в стране.
«Полагаем, что по итогам года ставки по ипотеке будут тяготеть к уровням 8—8,5%. Если в этом году ЦБ пойдёт на снижение уровня ключевой ставки, проценты по ипотеке могут стать ниже отметки в 8% в конце 2020-го — начале 2021 года», — заключил Покатович.