В ожидании поддержки: правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Правительство России утвердило перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики. В него вошли туризм, автомобильные и авиаперевозки, общепит, бытовые услуги и другие сферы. Для поддержки малых и средних предпринимателей кабмин принял постановление об отсрочке по выплатам целого ряда налогов. Уже в ближайшие дни банки могут начать выдавать беспроцентные кредиты бизнесу. Эксперты считают, что принятые решения позволят смягчить финансовую нагрузку на компании, но при этом ожидают введения дополнительных мер со стороны властей.

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно оценке властей, последствия пандемии ударили по автомобильным и авиаперевозкам, общепиту, гостиничному и туристическому бизнесу, сфере развлечений и досуга. Также правительство включило в список негосударственные образовательные учреждения, организации сферы культуры и спорта, салоны красоты и парикмахерские, предприятия, которые занимаются стиркой, химчисткой, ремонтом и другими бытовыми услугами.

«Первыми пострадавшими стали перевозки и туризм. Эти отрасли начали ощущать негативные последствия эпидемии в Китае ещё в январе-феврале. Позже на них дополнительно сказалось закрытие границ и ограничение авиаперелётов. Досуговые организации и физкультурные центры и залы пострадали от снижения трафика в марте, когда стало понятно, что коронавирус начинает развиваться и в России», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, карантинные меры и введение режима самоизоляции привели к приостановке работы или закрытию театров, кино, предприятий общепита, а также малого и среднего бизнеса. Как отмечает Сигал, резкое сокращение спроса отразилось почти на всех частных компаниях, и организации начали терпеть убытки.

Слова эксперта подтверждают данные аналитического агентства IHS Markit. По оценке специалистов, в марте индекс деловой активности в российской сфере услуг опустился с 52 до 37,1 пункта. Темпы снижения оказались самыми масштабными с 2009 года.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Спрос на российские услуги упал самыми быстрыми темпами после финансового кризиса, поскольку внутренние и иностранные клиенты сократили количество размещаемых заказов. На совокупном уровне объёмы производства в частном секторе упали самыми быстрыми темпами более чем за 11 лет, а I квартал завершился на отрицательной ноте», — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Рука помощи

В то же время оказать финансовую помощь российскому бизнесу и частично компенсировать потерю спроса должны меры государственной поддержки. Об этом RT рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«В условиях массовой самоизоляции закрываются или теряют клиентов и выручку отрасли, связанные с перевозками и конечным обеспечением населения товарами и услугами. Меры поддержки в какой-то степени позволяют таким предприятиям ослабить финансовую нагрузку в самый тяжёлый период», — отметил эксперт.

Напомним, 25 марта Владимир Путин распорядился дать отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, для малых и средних предприятий (МСП), а также предоставить предпринимателям кредитные каникулы. Кроме того, президент предложил на долгосрочной основе снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%. По мнению главы государства, такое решение должно простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам.

2 апреля 2020 года. Глава кабмина Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ в режиме видеоконференции.

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Помимо этого, 6 апреля правительство определило меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса. Так, кабмин принял постановление об отсрочке на полгода уплаты налога на прибыль организаций МСП, единого сельскохозяйственного налога, а также сбора, уплачиваемого в связи с упрощённой системой налогообложения за 2019 год.

Одновременно на три месяца переносится срок уплаты НДФЛ для индивидуальных предпринимателей. Изменения касаются наиболее пострадавших от эпидемии отраслей. Также правительство продлило срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость до 15 мая 2020 года и сроки выплат на социальное страхование. До 31 мая 2020 года прекращаются выездные налоговые проверки.

Более того, уже с 8 апреля крупные российские банки могут начать выдавать беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса для поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам. На эти цели Центробанк планирует выделить 150 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

«У компаний остаётся огромное количество текущих расходов, на которые объективно нет денег, и не по вине бизнеса, а из-за внешних обстоятельств. В таких условиях нужны прямые субсидии, дотации, компенсирующие потерю реализации, или по крайней мере долгосрочные кредиты по низким или нулевым ставкам — на осуществление текущих платежей по зарплате и аренде», — считает Марк Гойхман.

При этом в случае ухудшения ситуации в сфере малого и среднего бизнеса власти могут решиться и на дополнительные меры поддержки. Об этом в интервью RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Действенными мерами оказались бы списание долга по налогам и предоставление пострадавшим предприятиям отсрочки по арендной плате. Более того, бизнесу помогла бы и реструктуризация долга перед банками с возможностью погасить непогашенные в период самоизоляции проценты в течение длительного времени без штрафов и пеней», — отметила Мильчакова.