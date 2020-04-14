«Чувствительная проблема»: Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Владимир Путин заявил о резком снижении спроса и падении розничной торговли в России более чем на 35% в результате последствий коронавируса. По словам президента, эпидемия и вынужденные ограничительные меры негативно сказались на деловой активности, рынке труда и работе бизнеса. Для поддержки экономики власти уже объявили об отсрочке налоговых платежей для компаний и предоставлении кредитных каникул населению и предпринимателям. В настоящий момент общий объём государственной помощи превышает 1,2% ВВП. При этом эксперты высоко оценивают вероятность введения новых вспомогательных мер в ближайшее время.

Распространение коронавируса в России привело к резкому сокращению потребительского спроса и розничных продаж. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса. Так, объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, эпидемия и вынужденные карантинные меры негативно повлияли на деловую активность и рынок труда. Ситуация спровоцировала нарушение торговых и хозяйственных связей, подчеркнул президент. При этом больше всего пострадали малый и средний бизнес, а также сфера услуг, отметил глава государства.

Как отмечают эксперты, после введения режима самоизоляции и объявления нерабочих дней в апреле в России заметно снизились объёмы потребления.

«Падение розничных продаж произошло по очевидным причинам: сейчас в прежнем режиме в основном работают только аптеки и продуктовые магазины. Ажиотажный спрос первых недель карантина схлынул, люди собрали «стратегический запас» и теперь покупают только необходимое», — объяснил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Также по теме «Есть средства для решения проблем»: Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и населения 8 апреля президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет мер для борьбы с последствиями коронавируса и поддержки экономики....

Отметим, за последние сутки в России выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 51 регионе страны. Таким образом, с начала эпидемии в Российской Федерации насчитывается 21 102 зафиксированных случая заболевания в 82 регионах.

С начала месяца многие предприятия были вынуждены приостановить работу. Такая ситуация вызвала и заметное снижение энергопотребления в стране.

«Другой интегральный показатель состояния экономики — это потребление энергоресурсов. Здесь также динамика, к сожалению, отрицательная. За первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось у нас на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности», — добавил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, одновременно замедлились и темпы кредитования реального сектора экономики. Таким образом, многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий оказались «поставлены на паузу».

«Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах», — добавил президент.

На помощь экономике

Впрочем, уже объявленные властями меры должны оказать поддержку экономике в условиях эпидемии, рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В данной ситуации самыми действенными для поддержки малого и среднего бизнеса должны стать меры по замораживанию налоговых платежей и отсрочке по выплате кредитов. Этим сейчас и занимается государство — объявленные два пакета мер предусматривают именно такие инструменты помощи», — подчеркнул эксперт.

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В конце марта Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малых и средних предприятий (МСП) с 30% до 15% и дать отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС. Между тем 8 апреля в качестве дополнительных мер помощи бизнесу президент предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев и предоставить годовую рассрочку предприятиям по уплате налогов.

«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — подчеркнул Путин.

По словам аналитиков, инициатива позволит смягчить финансовую нагрузку на предприятия, а также избежать большого числа банкротств компаний и роста безработицы. При этом эксперты высоко оценивают вероятность введения новых стимулирующих мер в ближайшее время.

«Восстановиться бизнесу помогут дополнительные меры фискальной поддержки, кредитные льготы, а также снижение административных барьеров и количества проверок надзорных организаций. Если бизнес быстро восстановится, будет расти количество рабочих мест и спрос», — подчеркнул Алексей Коренев.

В общей сложности объём средств, выделяемых правительством на борьбу с последствиями эпидемии, составляет порядка 1,2% ВВП. Об этом глава государства сообщил в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

Отметим, что помимо помощи бизнесу власти также одобрили ряд мер для поддержки россиян. Так, 3 апреля Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса. Речь идёт как о потребительских, так и об ипотечных займах.

Согласно закону, заёмщики смогут обратиться к банку за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%. Как отмечают опрошенные RT эксперты, введённая мера позволит уменьшить влияние пандемии коронавируса на экономику и сохранить качество жизни россиян на приемлемом уровне.

«Неопределённость на рынке занятости усиливает потребность в экономии и урезании расходов, а в их структуре значительную часть могут составлять именно ипотечные платежи. Всё это увеличивает долговую нагрузку на граждан. В то же время с запуском программы кредитных каникул у россиян появляется возможность сбалансировать семейный бюджет и более плавно пережить снижение реального располагаемого дохода», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.