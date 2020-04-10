Кредитная планка: правительство повысило предельный размер займа для получения ипотечных каникул

Правительство увеличило максимальный размер ипотечных займов для предоставления каникул гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, в том числе из-за последствий коронавируса. Предельная сумма кредита на жильё будет зависеть от региона. К примеру, для Москвы она составит 4,5 млн рублей, для Московской области и Санкт-Петербурга — 3 млн. Согласно подсчётам аналитиков, теперь отсрочку смогут получить 73% всех заёмщиков. По мнению экспертов, такие меры помогут снизить долговую нагрузку на россиян, а также позволят банковскому и строительному секторам избежать крупных потерь.

Правительство России повысило максимальный размер жилищных кредитов, по которым банки могут предоставлять заёмщикам ипотечные каникулы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Временные трудности (граждан. — RT), которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, предельный размер ипотечного займа для оформления каникул будет зависеть от региона. Так, для жителей Москвы соответствующая сумма составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн рублей, а для остальных субъектов РФ — 2 млн.

Напомним, 3 апреля Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса. Речь идёт как о потребительских, так и об ипотечных займах.

Согласно закону, заёмщики смогут обратиться к банку за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%. Как отмечают опрошенные RT эксперты, введённая мера позволит уменьшить влияние пандемии коронавируса на экономику и сохранить качество жизни россиян на приемлемом уровне.

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«Неопределённость на рынке занятости усиливает потребность в экономии и урезании расходов, а в их структуре значительную часть могут составлять именно ипотечные платежи. Всё это увеличивает долговую нагрузку на граждан. В то же время с запуском программы кредитных каникул у россиян появляется возможность сбалансировать семейный бюджет и более плавно пережить снижение реального располагаемого дохода», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Между тем первоначально предельная сумма займа по ипотеке для получения каникул была установлена в размере 1,5 млн рублей. Как объяснил RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, значение оказалось ниже средней суммы ипотечного займа в России.

«В среднем по стране ипотечный кредит составляет 2,6 млн рублей, в то время как для Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга показатель находился на уровне 5 млн рублей. Очевидно, что под первоначальный лимит в 1,5 млн рублей попадали не все граждане, оказавшиеся в экономически сложной ситуации из-за вируса», — пояснил Сигал.

Теперь отсрочку по ипотечному кредиту в России смогут получить порядка 73% заёмщиков, на которых приходится около 3,8 млн жилищных займов. Такие расчёты представили специалисты Объединённого кредитного бюро (ОКБ). По оценке аналитиков, в Москве кредитные каникулы смогут оформить свыше 67% собственников ипотечного жилья. В Подмосковье и Санкт-Петербурге показатель составит 64% и 70,2% соответственно.

Повышение лимитов по ипотечным каникулам позволит сократить издержки как банковскому, так и строительному секторам экономики. Такую точку зрения в разговоре с RT озвучил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

«Банки не заинтересованы в резком росте просрочек по платежам должников, который может возникнуть из-за кризисной ситуации в экономике. Им выгоднее отложить выплаты, чем потерять клиента. Для девелоперов это возможность и дальше строить жильё и не беспокоиться об убытках, связанных с недостаточным финансированием проектов», — указал эксперт.

Отметим, что заёмщик сможет обратиться за предоставлением кредитных каникул до 30 сентября 2020 года. При этом финансовая организация вправе потребовать от клиента документы, подтверждающие падение его доходов. Об этом RT рассказал директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

«На время действия кредитных каникул банки не могут начислять своим клиентам, попавшим в трудную ситуацию, пени и штрафы, а также не должны требовать досрочных выплат. При этом заёмщик по-прежнему имеет право досрочно погасить как весь кредит, так и его часть. Кроме того, каникулы могут быть прерваны в любой момент по желанию заёмщика и банка», — добавил Путиловский.