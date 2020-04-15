На сохранение зарплат: Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями. По словам экспертов, такие решения позволят избежать большого числа банкротств компаний и роста безработицы, а также повысить доступность кредитов для бизнеса.

Пострадавший от последствий коронавируса российский бизнес получит прямую финансовую поддержку от государства. Об этом в среду, 15 апреля, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с правительством.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин.

По его словам, объём субсидируемой помощи будет равен минимальному размеру оплаты труда и составит 12 130 рублей на сотрудника. При этом компании смогут получить средства от государства только при условии сохранения не менее 90% штата по состоянию на 1 апреля.

«Если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в июне», — отметил Путин.

Предложенная мера должна смягчить финансовую нагрузку на предприятия, а также поможет избежать большого числа банкротств компаний и роста безработицы. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Также по теме «Чувствительная проблема»: Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Владимир Путин заявил о резком снижении спроса и падении розничной торговли в России более чем на 35% в результате последствий...

«В малом и среднем бизнесе в регионах зарплаты зачастую на уровне МРОТ, поэтому предложение о выплате средств на зарплату поддержит предпринимателей с небольшим количеством работников. Именно отсутствие средств для сохранения рабочих мест является главным негативным фактором текущего кризиса — люди могут потерять работу, а безработица вырасти. Предложенная мера снизит число людей, которые потенциально могут остаться без работы», — объяснил эксперт.

Отметим, что ранее правительство предложило программу беспроцентных кредитов для бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам. Однако, как подчеркнул Владимир Путин, одобренная мера оказалась неэффективной — «получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам». Для выхода из ситуации президент поручил обеспечить 75% таких зарплатных кредитов гарантиями госкорпорации ВЭБ.РФ.

По словам российского лидера, решение позволит «снизить риски для коммерческих банков, а значит — повысить доступность кредитных ресурсов». Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.

Дополнительно Владимир Путин распорядился доработать список системообразующих предприятий, составляющих «основу экономики страны», и предусмотреть для компаний новый специальный кредитный продукт. Речь идёт о льготном займе бизнесу на пополнение оборотных средств.

«Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть мы поддержим занятость и выплаты сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — отметил Путин.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка — 6% годовых. При этом половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России.

«Меры поддержки малому и среднему бизнесу могут позволить сохранить коллективы и снизить социальные риски. Кредиты для системообразуюших предприятий с субсидированием ставки государством особенно важны для нефтяных компаний, столкнувшихся с двойным ударом — падением цен на сырьё и объёмов производства», — рассказал RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Более того, глава государства поручил расширить список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. По его словам, в утверждённый ранее перечень необходимо также включить непродовольственную розницу.

«Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем», — подчеркнул президент.

Одновременно Путин поручил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационных компаний и 200 млрд рублей — на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. По словам экспертов, оказываемая финансовая помощь позволит минимизировать потери от вирусного кризиса.

«Дополнительные средства понадобятся большинству регионов. Сейчас даже самые благополучные из них находятся в сложной ситуации, поэтому возможности для поддержки бюджетов очень нужны всем. Что касается авиаотрасли, предоставленных 23 млрд хватит на оказание поддержки сектора в кратчайшие сроки. Позже компаниям могут быть предложены новые инструменты помощи для минимизации потерь», — пояснил Павел Сигал.