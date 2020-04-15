На сохранение зарплат: Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
- Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
- РИА Новости
- © Алексей Дружинин
Пострадавший от последствий коронавируса российский бизнес получит прямую финансовую поддержку от государства. Об этом в среду, 15 апреля, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с правительством.
«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин.
По его словам, объём субсидируемой помощи будет равен минимальному размеру оплаты труда и составит 12 130 рублей на сотрудника. При этом компании смогут получить средства от государства только при условии сохранения не менее 90% штата по состоянию на 1 апреля.
«Если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в июне», — отметил Путин.
Предложенная мера должна смягчить финансовую нагрузку на предприятия, а также поможет избежать большого числа банкротств компаний и роста безработицы. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
«В малом и среднем бизнесе в регионах зарплаты зачастую на уровне МРОТ, поэтому предложение о выплате средств на зарплату поддержит предпринимателей с небольшим количеством работников. Именно отсутствие средств для сохранения рабочих мест является главным негативным фактором текущего кризиса — люди могут потерять работу, а безработица вырасти. Предложенная мера снизит число людей, которые потенциально могут остаться без работы», — объяснил эксперт.
Отметим, что ранее правительство предложило программу беспроцентных кредитов для бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам. Однако, как подчеркнул Владимир Путин, одобренная мера оказалась неэффективной — «получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам». Для выхода из ситуации президент поручил обеспечить 75% таких зарплатных кредитов гарантиями госкорпорации ВЭБ.РФ.
По словам российского лидера, решение позволит «снизить риски для коммерческих банков, а значит — повысить доступность кредитных ресурсов». Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
Дополнительно Владимир Путин распорядился доработать список системообразующих предприятий, составляющих «основу экономики страны», и предусмотреть для компаний новый специальный кредитный продукт. Речь идёт о льготном займе бизнесу на пополнение оборотных средств.
«Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть мы поддержим занятость и выплаты сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — отметил Путин.
Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка — 6% годовых. При этом половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России.
«Меры поддержки малому и среднему бизнесу могут позволить сохранить коллективы и снизить социальные риски. Кредиты для системообразуюших предприятий с субсидированием ставки государством особенно важны для нефтяных компаний, столкнувшихся с двойным ударом — падением цен на сырьё и объёмов производства», — рассказал RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.
Более того, глава государства поручил расширить список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. По его словам, в утверждённый ранее перечень необходимо также включить непродовольственную розницу.
«Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем», — подчеркнул президент.
Одновременно Путин поручил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационных компаний и 200 млрд рублей — на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. По словам экспертов, оказываемая финансовая помощь позволит минимизировать потери от вирусного кризиса.
«Дополнительные средства понадобятся большинству регионов. Сейчас даже самые благополучные из них находятся в сложной ситуации, поэтому возможности для поддержки бюджетов очень нужны всем. Что касается авиаотрасли, предоставленных 23 млрд хватит на оказание поддержки сектора в кратчайшие сроки. Позже компаниям могут быть предложены новые инструменты помощи для минимизации потерь», — пояснил Павел Сигал.