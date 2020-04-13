«Инвесторы ждут подробностей»: как рубль и цены на нефть среагировали на продление сделки ОПЕК+

13 апреля мировые цены на нефть показывают неоднозначную динамику в ходе глобальных торгов, а российская валюта демонстрирует небольшое укрепление. После согласования условий сделки ОПЕК+ инвесторы ждут снижения добычи сырья и от других крупных экспортёров в лице США, Аргентины, Норвегии и Канады. По словам экспертов, для восстановления баланса спроса и предложения на рынке общее производство углеводородов необходимо уменьшить на 20 млн баррелей в день. Впрочем, аналитики считают возможным такое развитие событий и прогнозируют рост нефтяных котировок до конца года. Как на этом фоне может измениться динамика рубля — в материале RT.

В понедельник, 13 апреля, мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в ходе глобальных торгов. В начале сессии котировки североморской марки Brent росли более чем на 5% — до $33,2, а американская WTI дорожала на 7,7% — до $24,5 за баррель. Однако уже в середине дня значения стали снижаться и опустились до уровня $31,5 и $23 соответственно.

По словам опрошенных RT аналитиков, инвесторы неоднозначно восприняли новости о возобновлении партнёрства ОПЕК+. Накануне глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о согласовании условий новой сделки по сокращению нефтедобычи. Как ожидается, с мая по июнь 23 страны — участницы ОПЕК+ будут снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки.

Также по теме «Нужно принять решительные меры»: страны ОПЕК+ согласовали условия сокращения добычи нефти После двухдневных переговоров участники сделки ОПЕК+ единогласно одобрили сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. Ранее...

Ранее предполагалось, что объём составит 10 млн баррелей в день. Однако Мексика не согласилась взять на себя обязательства по снижению производства на 400 тыс. баррелей в сутки и ограничилась лишь 100 тыс. Оставшиеся 300 тыс. баррелей в сутки возьмут на себя США, которые не входят в состав ОПЕК+.

«Все позитивные новости о снижении нефтедобычи почти на 10 млн баррелей трейдеры отыграли заранее. С учётом обозначенного объёма сокращения цены на нефть в ближайшие дни пока вряд ли смогут подняться заметно выше $33 за баррель. Инвесторы ждут подробностей сделки и точных размеров суточной добычи», — отметил в разговоре с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По последним данным, в рамках сделки ОПЕК+ основные объёмы сокращения возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. Каждая из двух стран должна будет уменьшить производство энергосырья на 2,5 млн баррелей в сутки — до 8,5 млн. Также крупные сокращения нефтедобычи должны произойти в Ираке (на 1 млн баррелей в сутки), ОАЭ (на 700 тыс.) и Нигерии (на 420 тыс.).

Более того, по словам Александра Новака, ряд государств, которые не входят в ОПЕК+ (США, Норвегия, Аргентина и Канада), могут дополнительно снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, передаёт ТАСС. Одновременно Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ согласились дополнительно уменьшить производство на 2 млн баррелей в день. Об этом заявил Министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

В то же время официально задокументированы уровни сокращения были только по итогам заседания ОПЕК+. При этом остальные договорённости не подкреплены жёсткими обязательствами и вызывают неопределённость инвесторов.

«Участники рынка не понимают, как именно будут действовать другие экспортёры, поэтому и заняли выжидательную позицию. Если в рамках действий ОПЕК+ и диалога G20 удастся договориться о синхронном сокращении в совокупном объёме до 20 млн баррелей в сутки, то к концу весны цена на нефть должна закрепиться на уровне $36—38 за баррель. При этом к концу года котировки могут восстановиться к уровням $42—48, при условии того, что все игроки будут соблюдать договорённости», — полагает Покатович.

Напомним, снижение нефтедобычи необходимо для балансировки спроса и предложения на глобальном энергорынке. По оценке ОПЕК, в условиях пандемии коронавируса в апреле мировое потребление нефти может сократиться почти на 20 млн баррелей в день. Таким образом, участникам рынка необходимо соразмерно уменьшить добычу углеводородов. По словам аналитиков, такое решение позволит избежать очередного обвала цен.

«Распространение коронавируса по миру и последующие жёсткие карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и, как следствие, спрос на топливо. Чтобы справиться с ситуацией экспортёрам необходимо суммарно сократить добычу на 20—25 млн баррелей в сутки. Это позволит повысить цены на нефть до уровня $40—50», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Валютный ответ

Примечательно, что российская валюта достаточно нейтрально отреагировала на заключение новой сделки между производителями нефти. На торгах 13 апреля курс доллара снижался на 0,5%, до 73,2 рубля, а курс евро — на 0,6%, до 80,2 рублей.

Официальный курс валют Центробанка на 14 апреля установлен на уровне 73,52 рубля за доллар и 80,54 рубля за евро.

Как считают эксперты, игроки валютного рынка рассчитывают на укрепление нефтяных котировок в среднесрочной перспективе, что будет положительно влиять на рубль. При этом российскую валюту поддерживают и действия Банка России. Напомним, с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли.