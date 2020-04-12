«Серьёзно настроены стабилизировать ситуацию»: страны ОПЕК+ заключили новую сделку по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласовали условия новой сделки по сокращению добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Суммарный объём ограничения производства в мае и июне составит 9,7 млн баррелей в сутки. При этом глава Минэнерго отметил, что соглашение носит долгосрочный характер и рассчитано на два года. Достигнутые договорённости в ходе телефонного разговора уже обсудили президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз аль Сауд.

Страны ОПЕК+ согласовали условия новой сделки по сокращению добычи нефти с 1 мая 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. При этом соглашение уже успели обсудить президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз аль Сауд.

«Лидерами была поддержана достигнутая в рамках «ОПЕК-плюс» договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договорённость вступает в силу», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин провёл отдельный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого было отмечено большое значение сделки ОПЕК+, а также обсуждены вопросы обеспечения стратегической безопасности.

В свою очередь, американский лидер поблагодарил российского президента и короля Саудовской Аравии.

«Крупная нефтяная сделка ОПЕК+ заключена. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергетическом секторе США. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Только что разговаривал с ними в Овальном кабинете. Прекрасная сделка для всех!» — написал Трамп в своём Twitter.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

Между тем глава Минэнерго рассказал подробности о достигнутых договорённостях. Он подчеркнул, что сделка имеет долгосрочный характер.

«Сегодняшняя сделка даёт сигнал всему миру о том, что страны-производители объединились, чтобы фиксировать сделку на два года. Она долгосрочная, не так, как было раньше, когда мы договаривались на полгода, на девять месяцев… Сделка имеет долгосрочный характер и подчёркивает, что мы серьёзно все настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке», — передаёт слова министра ТАСС.

Он также сообщил, что в ходе переговоров рассматривался и иной вариант развития событий. По словам Новака, также обсуждался отказ от координации усилий стран-экспортёров. В этом случае балансировка рынка произошла бы за счёт снижения спроса и цен на энергосырьё.

«Но это было бы шоковое падение цены. Это было бы катастрофическое действие для нефтяной отрасли многих стран... Через полтора месяца хранилища были бы заполнены за счёт перепроизводства 15—20 млн баррелей в сутки. Это был бы коллапс», — заявил глава российского Минэнерго.

Кроме того, он отметил, что ведомство уже в ближайшее время проведёт встречу с российскими нефтяными компаниями и обсудит гибкое распределение квот по снижению добычи сырья. По его словам, базовый уровень, который будет учитываться при расчёте максимально допустимых объёмов добычи, для России и Саудовской Аравии составит 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, оба государства смогут добывать до 8,5 млн баррелей в день, не учитывая конденсат. Для всех остальных участников сделки базовым станет уровень добычи октября 2018 года.

Александр Новак

Reuters

© LEONHARD FOEGER

В то же время Новак считает, что соглашение положительно повлияет на балансировку рынка и цены на нефть, однако не стал делать прогнозы относительно изменения стоимости энергоресурса.

Между тем общий объём сокращения добычи нефти 23 странами ОПЕК+ в мае и июне составит 9,7 млн баррелей в сутки, а не 10 млн, как предполагалось ранее. Дело в том, что Мексика не согласилась взять на себя обязательства по снижению производства на 400 тыс. баррелей в день и ограничилась лишь 100 тыс. б/с в период с мая по июнь 2020 года. Позиция Мехико была основным препятствием на пути заключения договорённостей. По словам главы Минэнерго РФ, переговоры Москвы, Вашингтона и Эр-Рияда помогли достичь консенсуса в этом вопросе: оставшиеся 300 тыс. б/с возьмут на себя США.

Также по теме «Нужно принять решительные меры»: страны ОПЕК+ согласовали условия сокращения добычи нефти После двухдневных переговоров участники сделки ОПЕК+ единогласно одобрили сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. Ранее...

Более того, Новак отметил, что добыча нефти в США по прогнозу сократится на 2—3 млн б/с, однако этот объём не входит в 9,7 млн б/с, согласованный ОПЕК+, поскольку Вашингтон не является участником соглашения

В свою очередь, в Министерстве нефти Ирана сообщили, что во втором полугодии 2020 года объёмы сокращения добычи будут снижены до 8 млн б/с. Такое заявление сделал глава Иранского ведомства Бижан Намдар Зангане, сообщает ТАСС. По его словам, после 2020 года и до конца действия сделки, т.е. до апреля 2022-го, уровень сокращения производства сырья составит 6 млн б/с. Кроме того, как утверждает Зангане, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ согласились дополнительно сократить поставки на 2 млн б/с.

Напомним, в 2016 году страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, в том числе Россия, договорились о синхронном ограничении добычи нефти. Это было необходимо для того, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на мировом энергетическом рынке и удержать цены на сырьё от значительных колебаний.

Срок действия соглашения неоднократно продлевался, а объёмы сокращения — увеличивались. В начале 2020 года из-за начала пандемии коронавируса нефть начала дешеветь. Ожидалось, что участники сделки согласуют ещё большее сокращение производства энергоресурсов, однако в марте стороны не пришли к консенсусу и в итоге приняли решение полностью отказаться от взятых на себя обязательств.

В результате нефтяные цены обрушились. Стоимость сырья марки Brent в моменте опускалась ниже $22 за баррель — впервые с марта 2002 года. Позднее котировки немного восстановились и сейчас находятся на уровне $31—32.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв считает, что благодаря сделке цены на нефть начнут постепенно восстанавливаться.

«Я не думаю, что в течение первых месяца—полутора мы увидим сильное повышение цены, она, может быть, на новостях немного вырастет, но вряд ли будет $35за баррель. Несколько позже, если договоры будут выполняться, к осени, я думаю, вполне возможен промежуток в $40—43», — сказал Гутенёв в беседе с RT.