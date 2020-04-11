«Нужно принять решительные меры»: страны ОПЕК+ согласовали условия сокращения добычи нефти

После двухдневных переговоров участники сделки ОПЕК+ единогласно одобрили сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. Ранее против условий соглашения выступила Мексика, которая отказалась снижать производство сырья на 400 тыс. баррелей в день. Однако позднее Мехико сообщил о договорённости с Вашингтоном, согласно которой США возьмут на себя часть обязательств латиноамериканского государства. Как ожидается, действия экспортёров нефти позволят компенсировать глобальное падение спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса. Как на этом фоне может измениться стоимость энергосырья — в материале RT.

ОПЕК+ согласовала меры по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи министров энергетики стран G20.

«Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки суммарно, на два месяца — май и июнь», — рассказал министр.

Ранее в ночь на пятницу страны — экспортёры углеводородов провели почти 10-часовые переговоры по ситуации на мировом энергорынке. По итогам встречи большинство участников согласились сократить производство сырья. Исключением стала лишь Мексика, которая отказалась от предложенных ей условий — уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в день.

Как позже заявила министр энергетики Мексики Росио Нале, латиноамериканская страна готова снизить производство углеводородов лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. 10 апреля в ходе повторной дискуссии стороны всё же пришли к компромиссу. Так, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что сокращение добычи в стране составит 100 тыс. баррелей в сутки, а ещё 250 тыс. за неё сократят Соединённые Штаты. Об этом заявил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«США помогут Мексике, они нам (это. — RT) возместят когда-нибудь позднее, когда будут готовы сделать это», — цитирует ТАСС президента США.

В общей сложности с мая по июнь государства ОПЕК+ совокупно снизят добычу нефти с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в день. Основные объёмы сокращения возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. Каждая из двух стран должна будет уменьшить производство энергосырья на 2,5 млн баррелей в сутки — до 8,5 млн.

Также крупные сокращения нефтедобычи должны произойти в Ираке (на 1 млн баррелей в сутки), ОАЭ (на 700 тыс.) и Нигерии (на 420 тыс.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам встречи.

Отметим, что государства возобновили партнёрство в формате ОПЕК+ после неожиданного распада предыдущего соглашения в марте. Тогда участники сделки не смогли достичь консенсуса относительно новых условий и с 1 апреля решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств. Это спровоцировало крупнейший за последние годы обвал мировых цен на нефть.

В марте стоимость сырья Brent обвалилась почти вдвое и в моменте опускалась ниже $22 за баррель — впервые с марта 2002 года. Впрочем, с начала апреля на фоне появления новостей о возможном перезапуске сделки ОПЕК+ котировки стали расти и преодолели психологическйю отметку $30 за баррель. Более того, в преддверии переговоров цены ненадолго поднимались до $36.

«Согласованных сокращений добычи будет вполне достаточно хотя бы для того, чтобы остановить свободное падение цен и не позволить котировкам провалиться ниже $20 за баррель», — рассказал RT шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Между тем, по его словам, в ближайшее время удорожание нефти может сдерживаться ситуацией вокруг пандемии COVID-19. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. инфицированных скончались. Распространение болезни и карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате снижается и потребление энергосырья.

«По оценкам экспертов, около 4 млрд человек находятся на самоизоляции, что, конечно, повлияло на (экономическую. — RT) активность, передвижение и, соответственно, на падение спроса на нефть в мире. Мы в настоящее время наблюдаем очень сильное снижение (спроса. — RT) — на 10—15 млн баррелей в сутки. Этот показатель будет ещё больше», — заявлял ранее Александр Новак.

На фоне стремительно падающего спроса участники встречи приняли решение о том, что действие соглашения продлится до конца апреля 2022 года. Как ожидается, после июня и до конца 2020 года объём нефтедобычи планируется уменьшить с 10 млн до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го по апрель 2022-го — до 6 млн.

При этом в случае относительно быстрого спада пандемии условия сделки могут быть пересмотрены, считает Пушкарёв.

«Горизонт продления сделки ОПЕК+ до мая 2022 года представляется слишком долгим. Глобальная экономика, а значит, и общемировая потребность в нефти восстановятся гораздо раньше: возможно, даже раньше чем через год. В этом случае отпадёт необходимость в таких жёстких квотах, и потребуется пересматривать соглашение», — пояснил аналитик.

При этом ослабление эпидемии может стать определяющим фактором для роста нефтяных цен до конца года. Такую точку зрения в беседе с RT озвучил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Как только правительства начнут ослаблять карантинные меры, а нефтеперерабатывающие заводы станут увеличивать объёмы покупок, нефтяной рынок получит силы для восстановления. К концу года котировки вполне могут вернуться к значениям января — $50—55 за баррель», — пояснил Николаев.