Время перезагрузки: как предварительные итоги переговоров ОПЕК+ могут повлиять на мировой рынок нефти

Крупнейшие страны — экспортёры нефти возобновили партнёрство в формате ОПЕК+. После 10-часовых переговоров большинство государств согласились на сокращение производства сырья сразу на 10 млн баррелей в день. Исключением стала лишь Мексика, которая отказалась от предложенных ей условий. Впрочем, как ожидается, переговоры с латиноамериканской страной продолжатся 10 апреля. По словам аналитиков, новые договорённости в случае реализации позволят компенсировать снижение мирового спроса на углеводороды из-за коронавируса. Как действия стран ОПЕК+ могут повлиять на стоимость нефти — в материале RT.

Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки с 1 мая. Соответствующий план действий был одобрен большинством государств — экспортёров сырья по итогам почти 10-часовых переговоров, стартовавших вечером 9 апреля.

С мая по июнь государства ОПЕК+ совокупно снизят добычу нефти с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в день. Основные объёмы сокращения возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия — по 2,5 млн баррелей в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам встречи.

Однако сделка вступит в силу только после согласия Мексики, которая во время переговоров отказалась от предложенных ей условий — сократить производство нефти на 400 тыс. баррелей в день. Как позже заявила министр энергетики Мексики Росио Нале, латиноамериканская страна готова снизить производство углеводородов лишь на 100 тыс. баррелей в сутки.

Как ожидается, 10 апреля министры ОПЕК+ продолжат переговоры для получения согласия Мексики и определения дальнейших шагов по стабилизации рынка.

Отметим, что государства возобновили дискуссию в формате ОПЕК+ после неожиданного распада предыдущего соглашения в марте. Тогда участники сделки не смогли достигнуть консенсуса относительно новых условий и с 1 апреля решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств. Это спровоцировало крупнейший за последние годы обвал мировых цен на нефть.

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С начала марта стоимость сырья Brent обвалилась почти в два раза и в моменте опускалась ниже $22 за баррель — впервые с марта 2002 года. При этом котировки российского сорта Urals снижались до $10,5 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать весной 1999-го.

Как отметили участники переговоров 9 апреля, значительное давление на стоимость нефти по-прежнему оказывает пандемия COVID-19. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 1,4 млн, более 85 тыс. инфицированных скончались. Распространение болезни и карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате снижается и потребление энергосырья.

«По оценкам экспертов, около 4 млрд человек находятся на самоизоляции, что, конечно, повлияло на (экономическую. — RT) активность, передвижение, и, соответственно, на снижение спроса на нефть в мире. Мы в настоящее время наблюдаем очень сильное снижение (спроса. — RT) — на 10—15 млн баррелей в сутки. Этот показатель будет ещё больше», — заявил министр энергетики России Александр Новак во время переговоров.

На фоне стремительно падающего спроса участники встречи решили продлить действие соглашения до конца апреля 2022 года. Как ожидается, после июня до конца 2020 года объём нефтедобычи планируется уменьшить с 10 до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го по апрель 2022-го — до 6 млн.

«Понятно, что страны хотят выиграть время, пока спрос не восстановится. Уже до конца первого полугодия государства могут справиться с острой фазой коронавируса. Таким образом, во второй половине года спрос может начать восстанавливаться, поэтому объёмы сокращения нефтедобычи будут меньше», — объяснил в интервью RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

Более того, опрошенные аналитики также не исключают возможности присоединения США к сделке. 10 апреля Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в нефтяной отрасли и подтвердили готовность принять меры для стабилизации рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Если между экспортёрами будет заключена полноценная новая сделка, в которую войдут как традиционные участники в лице России и Саудовской Аравии, так и новые — в лице, например, США, реакция рынка на такой формат соглашения может быть эмоциональной. Нефтяные цены могут устремиться к уровням $35—40 за баррель», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Согласно оценке эксперта, к концу года котировки могут достигнуть диапазона $44—48. Как отмечают аналитики, постепенное восстановление нефтяных цен может оказать заметную поддержку российской валюте.

«Благодаря договорённостям о сокращении добычи нефти более чем на 10 млн баррелей в сутки курс доллара в среднесрочной перспективе может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро — ниже 75 рублей», — заключил Денис Иконников.