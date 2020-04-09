Сырьевой компромисс: Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Переговоры стран — экспортёров сырья состоятся вечером 9 апреля. Как ожидается, государства могут возобновить сотрудничество и вновь начать сокращать производство углеводородов. При этом аналитики рассчитывают на присоединение США к партнёрству. По словам экспертов, общее снижение нефтедобычи должно сбалансировать глобальный энергорынок и привести к восстановлению цен на сырьё.

Россия готова сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ и других производителей энергосырья на 14% от уровня I квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки», — отметил собеседник агентства.

В четверг, 9 апреля, страны — экспортёры углеводородов в режиме видеоконференции обсудят возможность нового снижения нефтедобычи. Как ожидается, государства могут вновь договориться о продлении сотрудничества в формате соглашения ОПЕК+ после неожиданного распада альянса в марте.

Напомним, соглашение ОПЕК+ было создано ещё в конце 2016 года. Крупнейшие страны — экспортёры углеводородов, включая Россию, договорились о синхронном ограничении добычи нефти для восстановления баланса спроса и предложения на мировом энергорынке. Действия участников сделки должны были удержать стоимость нефти от резких колебаний.

Государства неоднократно продлевали срок действия сделки и увеличивали объёмы сокращения производства. В последний раз такое решение было принято в декабре 2019 года. Стороны договорились снизить нефтедобычу в период с 1 января по 31 марта 2020 года на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Основные объёмы сокращения взяли на себя Россия и Саудовская Аравия.

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Впрочем, с начала 2020 года потребление энергосырья в мире начало резко падать на фоне распространения коронавируса и нефть стала постепенно дешеветь. Как ожидалось, участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем 6 марта по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

С 1 апреля сделка прекратила существование и экспортёры нефти стали наращивать производство. Так, например, Саудовская Аравия нарастила добычу до 12 млн баррелей в день и одновременно объявила о предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья. Вслед за Саудовской Аравией о снижении стоимости своей продукции для клиентов также заявили Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

Распад партнёрства ОПЕК+ и наращивание добычи спровоцировали крупнейшее за последние годы обрушение нефтяных цен. Так, за последний месяц стоимость сырья Brent на бирже ICE в Лондоне обвалилась почти в два раза и в моменте опускалась ниже $22 за баррель — впервые с марта 2002 года. При этом котировки российского сорта Urals снижались до $10,5 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать весной 1999-го.

При этом значительное давление на котировки по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса. Согласно последним данным, общее число заражённых в мире превысило 1,4 млн, более 81 тыс. инфицированных скончались. Распространение болезни и карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате падения потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

Отметим, что в 2019 году мировой спрос на нефть в среднем составил порядка 100 млн баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), почти 60% от этого объёма пришлось на топливо для транспорта. Как ранее заявил глава организации Фатих Бироль, из-за ограничения авиаперелётов и карантинных мер глобальное потребление энергосырья может сократиться почти на 20 млн баррелей в сутки.

Возрождение сделки

Как отмечают эксперты, резкое падение котировок привело к значительным бюджетным потерям для России и Саудовской Аравии, а также поставило под угрозу банкротства сланцевых производителей в США. В результате аналитики высоко оценивают вероятность возобновления сотрудничества в рамках сделки ОПЕК+ и ожидают присоединения Вашингтона к соглашению.

«Договор будет выгоден для каждой из сторон. Бюджет России и Саудовской Аравии зависит от нефтегазовых доходов на 30% и 80% соответственно. В США эта зависимость ниже, однако банкротство целой отрасли может вызвать цепную реакцию и вовлечь в кризис другие отрасли, в частности банковскую, которая щедро кредитовала сланцевиков. В условиях пандемии и предстоящих выборов Трамп может оказаться достаточно сговорчивым в беседах с остальными игроками», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Совместными усилиями ведущие экспортёры углеводородов могут сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма — ОПЕК+ — и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок», — подчеркнул Путин.

Отметим, что мировые инвесторы позитивно оценивают предстоящие переговоры 9 апреля. Так, на торгах четверга баррель Brent дорожал почти на 4% — до $34 за баррель.

«Саудовская Аравия, вероятнее всего, снизит добычу на 3 млн баррелей и вернётся к уровням начала марта. Другие страны, входящие в ОПЕК+, и ещё ряд приглашённых участников в сумме смогут снизить добычу ещё на 5—5,5 млн. баррелей в сутки. С учётом сокращения добычи Россией на 1,6 млн баррелей в день, поставленный порог сокращения — 10 млн баррелей — будет достигнут», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По оценке главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, участники нового соглашения могут продлить действие сделки либо на один квартал, либо сразу до конца 2020 года. Как отметил эксперт в беседе с RT, в зависимости от итога переговоров нефтяные цены могут устремиться к уровням $35—40 за баррель, а к концу года достигнуть $44—48.