«Необходимо объединить усилия»: Путин допустил возможность сокращения добычи нефти

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия. Он отметил, что при росте спроса отрасль может столкнуться с острым дефицитом нефти «со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики», и в общих интересах избежать такого сценария. Глава Минэнерго Александр Новак напомнил, что для достижения стабильности на рынке необходимо активное участие всех крупных производителей, включая Россию, Саудовскую Аравию и США. По мнению экспертов, без участия Вашингтона сокращение добычи будет невозможно.

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия. Об этом он заявил на совещании, посвящённом ситуации на глобальных энергетических рынках.

Глава государства напомнил, что снижение цен на нефть было спровоцировано эпидемией коронавируса, которая затронула практически всю мировую экономику, что привело к падению спроса на энергоресурсы, а также выходом Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+.

Путин отметил, что, когда спрос начнёт расти, отрасль может столкнуться с острым дефицитом нефти «со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики», и в общих интересах избежать такого сценария.

Глава государства добавил, что Россия чувствует себя комфортно при цене $42 за баррель нефти: бюджет страны свёрстан с учётом именно этой цифры, — поэтому Москва никогда не хотела ни слишком высоких, ни слишком низких цен.

«Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма — ОПЕК+ — и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу», — заявил Путин.

Он добавил, что «речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года».

Глава Минэнерго Александр Новак в ходе совещания отметил, что для достижения стабильности в нефтяной отрасли необходимо активное участие всех крупных производителей, включая Россию, Саудовскую Аравию, Соединённые Штаты Америки и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК.

Министр отметил, что производители нефти должны договориться о сокращении объёмов добычи и стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на рынках.

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Для существенного сокращения нефти необходим вклад всех крупных производителей, особенно американцев, отметил в разговоре с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напомнил, что США было комфортно, когда цены держались на уровне выше $50 за баррель — и они наращивали объём добычи.

«Речь идёт о том, что можно вернуться к соглашению ОПЕК+, но оно должно включать и США тоже. Если мы их учитываем, тогда возможно всем сократиться так, чтобы объём мирового производства упал на 10 млн баррелей в сутки. В старом формате вряд ли будет подобное сокращение производства», — отметил эксперт.

Без США подобное соглашение не будет иметь смысла, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Трамп ответил, что США не обязаны снижать добычу и что в первую очередь это должны сделать Саудовская Аравия и Россия, потому что их задача — балансировка мира. А США как-нибудь «в сторонке постоят». Вот в такой интерпретации соглашение вряд ли будет достигнуто. Если другие страны не присоединятся, мы не достигнем снова никакого результата», — отметил он.

1 апреля было прекращено действие сделки между странами ОПЕК и 11 государствам вне картеля, включая Россию. Впервые они договорились о синхронном ограничении добычи нефти в 2016 году. Такое решение было принято для восстановления баланса спроса и предложения, а также удерживания цены на нефть от значительных колебаний.

В последний раз сделка была продлена в декабре 2019 года. Стороны договорились снизить нефтедобычу в период с 1 января по 31 марта 2020-го на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Однако с начала 2020 года на нефтяной рынок существенное влияние оказало распространение коронавирусной инфекции COVID-19, которое привело к снижению потребления сырья и его удешевлению.

В связи с этим 6 марта в Вене состоялось заседание ОПЕК+, на котором стороны не смогли прийти к соглашению и решили полностью отказаться от всех принятых ранее обязательств.

После этого Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки, при этом предоставив крупнейшую за 20 лет скидку на свою продукцию.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Саудовская Аравия достигнут договорённостей по ценам на нефть в ближайшие несколько дней.

Он также выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд снизят добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.