Путин заявил о готовности к взаимодействию с ОПЕК+ и США по нефти

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Россия не исключает сокращения добычи нефти в объёме 10 млн баррелей в сутки. Для этого необходимо объединить усилия и действовать по-партнёрски, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по ситуации на нефтяном рынке.
Путин заявил о готовности к взаимодействию с ОПЕК+ и США по нефти
  • Reuters

«Россия считает необходимым объединить усилия, мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+, мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки», — сказал он.

Как подчеркнул президент, нужно объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить добычу нефти.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше… Конечно, это всё должно происходить по-партнёрски», — добавил он.

Путин отметил, что речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года.

Ранее американский президент Дональд Трамп отмечал, что рассчитывает на снижение добычи нефти на 10 млн баррелей Россией и Саудовской Аравией.

В конце марта в Минэнерго России сообщали, что российская сторона продолжает проводить консультации с партнёрами по ОПЕК+.

Путин отмечал, что последствия коронавируса и снижение цен на нефть являются непростой ситуацией, назвав это двойным ударом

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