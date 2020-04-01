Путин назвал коронавирус и снижение цен на нефть «двойным ударом»

Последствия коронавируса для экономики и снижение цен на нефть — непростая ситуация, это двойной удар. Об этом в ходе совещания с правительством заявил российский лидер Владимир Путин.

«Действительно, ситуация непростая. У нас двойной удар: это и последствия для экономики коронавирусной инфекции, снижение деловой активности… И, конечно, падение цен на наш основной экспортный товар», — сказал глава государства.

Путин назвал снижение цены значительным, серьёзным и глубоким.

По его словам, эта ситуация обсуждается Россией с коллегами на международном уровне — в ОПЕК.

«И совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединённых Штатов. Американцев это тоже беспокоит», — добавил он.

Как указал Путин, у них «рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе $40 за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжёлое испытание».

Стенограмма совещания опубликована пресс-службой Кремля.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина с американским президентом Дональдом Трампом, во время которого главы государств обсудили COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.

26 марта Путин, выступая на саммите G20, подчеркнул, что ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.