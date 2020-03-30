В Кремле сообщили детали разговора Путина и Трампа

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.
В Кремле сообщили детали разговора Путина и Трампа
  • © White House/Flickr.com
  • globallookpress.com

В сообщении говорится, что лидеры России и США выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.

Также они проинформировали друг друга о принимаемых на территории России и Соединённых Штатов мерах по противодействию коронавирусу. Кроме того, стороны обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран в этом направлении.

«Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики», — заявили в Кремле.

Президенты также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений и договорились о продолжении личных контактов.

Ранее Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным по телефону.

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