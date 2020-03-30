В Кремле сообщили детали разговора Путина и Трампа
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В сообщении говорится, что лидеры России и США выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.
Также они проинформировали друг друга о принимаемых на территории России и Соединённых Штатов мерах по противодействию коронавирусу. Кроме того, стороны обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран в этом направлении.
«Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики», — заявили в Кремле.
Президенты также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений и договорились о продолжении личных контактов.
Ранее Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным по телефону.