Трамп рассказал о предстоящем разговоре по телефону с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 30 марта, будет говорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, среди тем разговора — цены на нефть, торговля и борьба с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты провели уже более 894 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с момента её распространения в стране. Трамп заявил, что США стали первой страной по числу заражений из-за большого количества проведённых анализов на коронавирус.

По данным ВОЗ, в стране было выявлено 103 321 заражение коронавирусной инфекцией.