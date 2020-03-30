Трамп рассказал о предстоящем разговоре по телефону с Путиным
- Reuters
Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
По словам Трампа, среди тем разговора — цены на нефть, торговля и борьба с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты провели уже более 894 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с момента её распространения в стране. Трамп заявил, что США стали первой страной по числу заражений из-за большого количества проведённых анализов на коронавирус.
По данным ВОЗ, в стране было выявлено 103 321 заражение коронавирусной инфекцией.