В США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус

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Соединённые Штаты провели более 894 тысячи анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с момента её распространения в стране.
В США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщил глава Офицерского корпуса службы здравоохранения США в структуре американского Минздрава, адмирал Бретт Джируар.

«Мы смогли провести в США более 894 000 анализов», — цитирует РИА Новости Джируара.

После его слов американский лидер Дональд Трамп заявил, что США стали первой страной по числу заражений из-за большого количества проведенных анализов на коронавирус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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