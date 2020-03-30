В США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус
- Reuters
Об этом сообщил глава Офицерского корпуса службы здравоохранения США в структуре американского Минздрава, адмирал Бретт Джируар.
«Мы смогли провести в США более 894 000 анализов», — цитирует РИА Новости Джируара.
После его слов американский лидер Дональд Трамп заявил, что США стали первой страной по числу заражений из-за большого количества проведенных анализов на коронавирус.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.