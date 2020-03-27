Минэнерго продолжает проводить консультации с партнёрами по ОПЕК+

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что российское ведомство продолжает проводить консультации с партнёрами по ОПЕК+.

«Что касается контактов, то хартия... сохраняется. Это было сказано в том числе и 6 марта всеми сторонами, поэтому в рамках хартии на техническом уровне идёт постоянное общение между специалистами, оно никогда не прекращалось», — цитирует его ТАСС.

По его словам, постоянные рабочие контакты между странами проходят на уровне министерств и министров.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, а также о её продлении.