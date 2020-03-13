Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.
Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+
  • РИА Новости

«На данном этапе мы это не обсуждали. Не видим пока, так сказать, условий, чтобы такие были предложения. Вы же видите, как ведут себя участники ОПЕК, поэтому на этом фоне вряд ли сейчас какие-то возможны движения», — приводит РИА Новости его слова.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, а также о её продлении.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия готова поставлять в Европу тройные объёмы нефти по цене значительно ниже стоимости российского сырья.

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