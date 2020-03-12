Bloomberg: Эр-Рияд предлагает Европе тройные объёмы нефти по $25

Саудовская Аравия готова поставлять в Европу тройные объёмы нефти по цене значительно ниже российского сырья, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Эр-Рияд предлагает свою основную нефть марки Arab Light по цене примерно $25 за баррель, что является «огромной скидкой» по сравнению с российской Urals.

Источники рассказали, что европейские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе таких компаний, как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты нефтяных поставок, которые существенно превышают обычные объёмы.

«Диапазон объёма дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании», — говорится в сообщении.

Ранее Saudi Aramco объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче на 1 млн баррелей в сутки — до 13 млн.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи либо о её продлении.