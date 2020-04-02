Трамп рассчитывает на сокращение добычи нефти Москвой и Эр-Риядом

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.
Трамп рассчитывает на сокращение добычи нефти Москвой и Эр-Риядом
  • Reuters

Как написал американский лидер в Twitter, он провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который «поговорил с президентом России».

«Я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать (добычу нефти. — RT) примерно на 10 млн баррелей, возможно, и значительно сильнее. Если это произойдёт, это будет хорошо для нефтяной и газовой индустрий», — написал Трамп.

При этом в Кремле опровергли заявление президента США о том, что российский лидер Владимир Путин якобы говорил с саудовским принцем.

«Нет. Не было такого разговора», — сказал РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что ожидает от России и Саудовской Аравии достижения договорённостей по ценам на нефть в ближайшие несколько дней.

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