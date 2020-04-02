Трамп ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия достигнут договорённостей по ценам на нефть в ближайшие несколько дней. Об этом он сказал журналистам.

«Россия, Саудовская Аравия, думаю, что они выработают что-то в ближайшие несколько дней», — цитирует его РИА Новости. Трамп назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть «очень плохой» для России и Саудовской Аравии. «Так что, думаю, они договорятся», — отметил он. Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Россия и Саудовская Аравия планируют обсудить цены на нефть. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.