Трамп ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом
«Россия, Саудовская Аравия, думаю, что они выработают что-то в ближайшие несколько дней», — цитирует его РИА Новости.
Трамп назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть «очень плохой» для России и Саудовской Аравии.
«Так что, думаю, они договорятся», — отметил он.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Россия и Саудовская Аравия планируют обсудить цены на нефть.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.