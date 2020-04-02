Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
«Котировка Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА в понедельник была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник — минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск)»
— информирует агентство.
Отмечается, что таким образом расходы на транспортировку нефти, оплату экспортной пошлины и некоторые другие затраты были выше, чем средняя стоимость Urals в последние два дня месяца.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Россия и Саудовская Аравия планируют обсудить цены на нефть.
30 марта Трамп вместе с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке.
1 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $13 за баррель.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.