Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

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По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства. 

«Котировка Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА в понедельник была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник — минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск)»
 — информирует агентство.

Отмечается, что таким образом расходы на транспортировку нефти, оплату экспортной пошлины и некоторые другие затраты были выше, чем средняя стоимость Urals в последние два дня месяца. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Россия и Саудовская Аравия планируют обсудить цены на нефть.

30 марта Трамп вместе с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке.

1 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $13 за баррель.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.

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