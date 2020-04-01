Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-рияд намерены обсудить цены на нефть.

«Они (Россия и Саудовская Аравия. — RT) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность», — заявил Трамп.

Он отметил, что «это тысячи и тысячи рабочих мест».

30 марта российский лидер Владимир Путин и Трамп в телефонном разговоре затронули ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить