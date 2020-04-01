Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом
«Они (Россия и Саудовская Аравия. — RT) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность», — заявил Трамп.
Он отметил, что «это тысячи и тысячи рабочих мест».
30 марта российский лидер Владимир Путин и Трамп в телефонном разговоре затронули ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.