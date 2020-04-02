Слова поддержки: мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля

В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель. Так инвесторы отреагировали на заявление Дональда Трампа о возможном снижении добычи сырья Россией и Саудовской Аравией. В Москве опровергли информацию о ведении соответствующих переговоров с саудитами. В то же время Эр-Рияд призвал провести срочную встречу стран — экспортёров нефти. В целом эксперты высоко оценивают вероятность заключения новой сделки о сокращении производства углеводородов. Как на этом фоне могут измениться нефтяные цены — в материале RT.

В четверг, 2 апреля, мировые цены на нефть продемонстрировали резкий скачок на международных торгах. В середине дня стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла в среднем на 6%, до $27 за баррель, но уже вечером рост в моменте ускорился до уровня свыше 40% и котировки превысили отметку $36. После этого цены несколько скорректировались и в настоящий момент находятся вблизи $30 за баррель.

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Как объясняют опрошенные RT эксперты, инвесторы бурно отреагировали на заявление Дональда Трампа о возможном сокращении мирового предложения нефти. В частности, американский президент рассчитывает на резкое снижение добычи углеводородов Россией и Саудовской Аравией в ближайшее время.

«Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России (Владимиром. — RT) Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать (добычу. — RT) примерно на 10 млн баррелей и, возможно, значительно сильнее», — написал глава Белого дома в Twitter.

После этого Трамп также добавил, что объём сокращения нефтедобычи может достигнуть 15 млн баррелей в сутки.

Любопытно, что в Кремле опровергли слова Трампа о беседе Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «такого разговора не было». Об этом пишет ТАСС.

Между тем сразу после сообщения американского президента Саудовская Аравия заявила о необходимости провести срочное заседание в формате ОПЕК+ и призвала другие страны — экспортёры сырья также присоединиться к встрече. Как пишет Саудовское агентство печати, переговоры необходимы для «достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти».

«Наблюдаемые словесные интервенции пока не решают проблему гигантского избытка нефти на рынке и падающего спроса, но стимулируют котировки к росту. Поэтому вероятно, что сейчас нефть будет очень сильно реагировать на подобные заявления сторон, то дешевея, то дорожая. Стабильность котировок будет достигнута, только когда рынок придёт к балансу, а пока что стоит ожидать возвращения цен к уровню $30—33 за баррель», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Перезагрузка ОПЕК+

Напомним, что в марте мировые цены на нефть обвалились почти в два раза, а стоимость сырья Brent в моменте опускалась ниже $22 за баррель — впервые с 2002 года. Одной из главных причин такой динамики опрошенные RT эксперты считают развал сделки ОПЕК+.

На фоне падения мирового спроса на энергосырьё из-за пандемии коронавируса участники соглашения, включая Россию, пытались согласовать дополнительное снижение добычи углеводородов, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Однако 6 марта по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых на себя ранее.

Reuters

© Leonhard Foeger/File

С 1 апреля страны — экспортёры энергосырья начали увеличивать добычу и экспорт нефти. По словам экспертов, такие действия рискуют обернуться значительным ростом предложения сырья на мировом рынке и ещё большим снижением цен.

Более того, давление на стоимость энергосырья по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 896 тыс., более 45 тыс. инфицированных скончались.

Согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в результате ограничения авиаперелётов и карантинных мер глобальное потребление энергосырья может сократиться почти на 20% (порядка 20 млн баррелей в сутки).

На этом фоне эксперты не исключают создания нового соглашения на глобальном энергорынке с участием России, США и стран ОПЕК для восстановления баланса спроса и предложения. Как рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, заключение такой сделки позволит вернуть стоимость нефти в диапазон $40—60 за баррель.

«Договор будет выгоден для каждой из сторон. Бюджет России и Саудовской Аравии зависит от нефтегазовых доходов на 30 и 80% соответственно. В США эта зависимость ниже, однако банкротство целой отрасли может вызвать цепную реакцию и вовлечь в кризис другие отрасли, в частности банковскую, которая щедро кредитовала сланцевиков. В условиях пандемии и предстоящих выборов Трамп может оказаться достаточно сговорчивым с остальными игроками», — добавил Капустянский.

Валютный ответ

Примечательно, что российский валютный рынок позитивно отреагировал на резкий скачок нефтяных цен. Так, вечером на Московской бирже курс доллара снижался на 1,9% — до 77,3 рубля, а курс евро — на 2,6%, до 84 рублей.

Как рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, до конца апреля курс доллара будет находиться в диапазоне 76—81 рубль, а курс евро — на уровне 84,6—89 рублей. При этом по мере возможного увеличения цен на нефть до конца 2020 года курс доллара может вновь вернуться к отметке 70 рублей, считает аналитик.

«Вероятнее всего, после прохождения пика пандемии коронавируса и возможных новых договорённостей участников нефтяного рынка мы сможем наблюдать восходящую динамику в нефтяных котировках ближе к концу года на уровне $40 за баррель. Вместе с этим российская валюта получит поддержку, и курс доллара может снизиться до 70—72 рублей, а курс евро — до 76—78 рублей», — заключил Абрамов.