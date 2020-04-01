Поиск баланса: как могут измениться курсы доллара и евро в апреле

На открытии первых апрельских торгов курс доллара на Московской бирже поднялся до 79 рублей, а курс евро — до 87 рублей. По словам экспертов, в ближайший месяц давление на российскую валюту будут оказывать низкие цены на нефть и неопределённость на мировом финансовом рынке из-за пандемии коронавируса. В то же время аналитики считают, что действия Центробанка позволят избежать обвала на валютном рынке страны. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца месяца — в материале RT.

В среду, 1 апреля, российская валюта умеренно слабеет на Московской бирже. В ходе открытия первых торгов месяца курс доллара вырос на 0,9% — до 79,09 рубля, а курс евро — на 0,6%, до 87 рублей.

По итогам марта нацвалюта подешевела по отношению к доллару и евро почти на 15%. При этом в середине месяца курсы поднимались до 81,9 и 89,6 рубля соответственно. Эти значения стали самыми высокими с начала 2016 года.

Главной причиной негативной динамики на валютном рынке стал рекордный обвал мировых цен на нефть. За последний месяц стоимость энергосырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне рухнула более чем в два раза и в моменте опускалась ниже $22 за баррель — впервые с 2002 года. В настоящий момент значение колеблется вблизи отметки $25.

Котировки российской нефти Urals снижались до $13 за баррель. Это произошло впервые с марта 1999 года. Соответствующие данные представлены в отчёте агентства Argus Media.

Нефть резко подешевела после провала переговоров по сделке ОПЕК+. На фоне падения мирового спроса на энергосырьё из-за пандемии коронавируса участники соглашения, включая Россию, пытались согласовать дополнительное снижение добычи углеводородов, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Однако 6 марта по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых на себя ранее.

Уже с 1 апреля страны — экспортёры энергосырья планируют начать увеличивать добычу и экспорт нефти. По словам экспертов, такие действия приведут к значительному росту предложения сырья на мировом рынке и могут спровоцировать дополнительное снижение цен.

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«В апреле окончательно завершается действие сделки ОПЕК+, которую не удалось продлить в марте. Это значит, что стоимость барреля нефти на мировом рынке может снизиться до рекордно низких отметок — $20. Вполне вероятно, что на этом фоне курс доллара может вновь подняться до 80 рублей», — рассказал RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По словам аналитиков, в ближайший месяц дополнительное давление на стоимость российской валюты может оказывать неопределённость на глобальном финансовом рынке из-за коронавируса. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире достигло почти 755 тыс., более 36,5 тыс. инфицированных скончались.

Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов промышленного производства, торговли и пассажирских перевозок в мире. На этом фоне Международный валютный фонд (МВФ) уже объявил о начале рецессии в глобальной экономике. Как отмечают эксперты, текущее положение дел усиливает панические настроения инвесторов и приводит к снижению спроса на рисковые активы, включая рубль.

«Инвесторы продолжают оценивать влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику, ухудшая прогнозы. Этот фактор является ключевым драйвером на данный момент, который не даёт мировым финансовым рынкам стабилизироваться и начать восстановление», — отметил в беседе с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Reuters

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В определённой степени на динамику рубля повлияло объявление нерабочей недели в России и введение режима самоизоляции во многих регионах в связи с коронавирусом. Инвесторы опасаются снижения потребительского спроса и возможных финансовых потерь бизнеса.

«Коронавирус только начал распространяться по стране, из-за чего трудно делать прогнозы по продолжительности карантина, который ограничивает российскую экономику. Даже после победы над COVID-19 потребуются месяцы для окончательного восстановления бизнеса», — пояснил RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Без лишних скачков

Между тем опрошенные эксперты не ожидают значительного ослабления российской валюты в апреле. Как рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, в зависимости от внешнего фона и динамики цен на нефть в ближайший месяц курс доллара будет находиться в диапазоне 76—81 рубль, а курс евро — на уровне 84,6—89 рублей. В свою очередь, по оценке Геннадия Николаева, соответствующие курсы будут колебаться вблизи 77—80 рублей и 84,5—86,3 рубля соответственно.

Поддержку нацвалюте оказывают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли.

За последние три недели Центробанк нарастил ежедневный объём продаваемой иностранной валюты с 3,6 млрд до 13,3 млрд рублей. Как рассказал RT создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко, помимо бюджетного правила, увеличение продаж стало возможным за счёт сделки по покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ объёмом около 2,5 трлн рублей.

«У правительства есть достаточно высокий объём иностранной валюты в Фонде национального благосостояния (ФНБ), которую надо продать на внутреннем рынке в рамках сделки по покупке Сбербанка, и это даёт значительные возможности по поддержке нацвалюты. Этот же фактор не даст обвалиться рублю в течение всего 2020 года», — пояснил Клопенко.

Reuters

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Более того, опрошенные RT аналитики высоко оценивают вероятность заключения нового соглашения между участниками мирового рынка нефти в течение ближайших месяцев. Как ожидается, такое развитие событий позволит стабилизировать цены на энергосырьё и может сыграть в пользу рубля.

«В начале недели Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о консультациях по рынку нефти по линии министров энергетики. Есть вероятность, что этот разговор может стать базой для возврата за стол переговоров по ограничению добычи нефти. Не исключён даже сценарий нового союза по аналогии с ОПЕК+, в состав которого войдут ОПЕК, Россия и США» — отметил Иван Капустянский.

По оценке Вячеслава Абрамова, после прохождения пика пандемии коронавируса и возможных договорённостей между экспортёрами сырья стоимость нефти может вернуться к уровню $40 за баррель. Как полагает эксперт, в этом случае к концу года курс доллара может снизиться до 70—72 рублей, а курс евро — до 76—78 рублей.