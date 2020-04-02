Сырьевой спуск: цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года

Стоимость нефти российского сорта Urals впервые за 21 год приблизилась к $10 за баррель. На этом фоне аналитики прогнозируют снижение доходов бюджета России, но не считают текущее положение критическим для экономики страны. Между тем давление на котировки оказывают новости о распространении коронавируса и прекращение действия сделки ОПЕК+. Как полагают эксперты, позитивное влияние на цены может оказать перезапуск производства в Китае после карантина и переговоры между Россией и США по ситуации на энергорынке. Как на этом фоне может измениться стоимость нефти до конца года — в материале RT.

Цена нефти российского сорта Urals достигла минимального уровня за 21 год. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщило аналитическое агентство Argus. По данным организации, накануне стоимость сырья опустилась до $10,54 за баррель — впервые с марта 1999 года.

Как отмечают специалисты агентства, с начала недели экспортная цена российской нефти остаётся отрицательной. Затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превышают среднюю стоимость барреля Urals.

Как рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, текущее положение способно привести к росту дефицита бюджета России по итогам 2020 года до 2,5—3% ВВП. При этом общий объём нефтегазовых доходов казны может уменьшиться на 30—40%.

В то же время опрошенные RT специалисты не считают наблюдаемую ситуацию на энергорынке критической для экономики страны. Так, аналитики прогнозируют постепенное восстановление котировок до конца года и указывают на высокий объём резервов России, что позволяет выполнять все бюджетные обязательства даже при низкой стоимости нефти.

«Россия на данный момент лучше подготовлена к ценовому шоку на нефтяном рынке, чем, например, Саудовская Аравия. Во-первых, у нас есть Фонд национального благосостояния (ФНБ) объёмом более 8 трлн рублей, во-вторых, бюджет свёрстан из расчёта $40 за баррель против $80 у cаудитов. По примерным расчётам, даже если доходы казны от нефти уменьшатся на 50%, бюджет будет стабильным около трёх лет», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Конец сделки

Удешевление российской нефти на торгах 1 апреля происходило на фоне общего снижения мировых цен на энергосырьё. Так, в среду котировки сорта Brent на бирже ICE в Лондоне падали на 6% — до $24,8 за баррель, но затем немного отыграли позиции — до $25,54.

Помимо ситуации с распространением коронавируса, давление на цены оказывает и прекращение сделки ОПЕК+. Напомним, ещё в 2016 году страны ОПЕК и 11 государств вне картеля, включая Россию, договорились о синхронном ограничении добычи нефти. Выполнение условий договора должно было позволить восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены на нефть от значительных колебаний.

Участники неоднократно продлевали срок действия сделки и увеличивали объёмы сокращения производства. В последний раз такое решение было принято в декабре 2019 года. Стороны договорились снизить нефтедобычу в период с 1 января по 31 марта 2020-го на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го.

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Сильнее всего добычу сырья должны были сократить Россия и Саудовская Аравия — ежесуточно на 300 тыс. и 482 тыс. баррелей соответственно.

Впрочем, с начала 2020 года потребление энергосырья в мире начало резко падать на фоне распространения коронавируса, и нефть стала постепенно дешеветь. Как ожидалось, участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем 6 марта по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

С 1 апреля страны — экспортёры энергосырья начали увеличивать добычу и экспорт нефти. По словам экспертов, такие действия приведут к значительному росту предложения сырья на мировом рынке и могут спровоцировать дополнительное снижение цен.

«Как стало известно, Саудовская Аравия в среду увеличила добычу до 12 млн баррелей в день. По сравнению с показателем прошлого месяца, рост составил 2 млн баррелей. Кроме того, в планах саудитов — дополнительно увеличить производство нефти в мае на 600 тыс. баррелей в сутки», — отметил Артём Деев.

При этом ранее в Эр-Рияде также объявили о предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. Вслед за Саудовской Аравией о снижении стоимости своей продукции для клиентов также заявили Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

В то же время Россия пока не планирует наращивать нефтедобычу на фоне глобального перепроизводства сырья. Об этом в четверг заявил министр энергетики страны Александр Новак в интервью Reuters.

РИА Новости

Более того, давление на стоимость энергосырья по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 857 тыс., более 42 тыс. инфицированных скончались.

«Ещё до эпидемии коронавируса ожидалось, что предложение нефти на глобальном рынке будет превышать спрос. На данный момент порядка 3 млрд человек в мире соблюдают карантин, и экономическая деятельность людей сведена к минимуму. В результате это может привести к ещё большему снижению спроса на нефть, что только усилит давление на цены», — отметил Иван Капустянский.

Отметим, что в 2019 году мировой спрос на нефть в среднем составил порядка 100 млн баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), почти 60% от этого объёма пришлось на топливо для транспорта. Как ранее заявил глава организации Фатих Бироль, из-за ограничения авиаперелётов и карантинных мер глобальное потребление энергосырья может сократиться почти на 20%.

На помощь баррелю

Впрочем, уже на торгах 2 апреля мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост. В середине дня котировки Brent и WTI росли более чем на 10% — до $27,3 и $22,4 за баррель соответственно.

«Нефтяные котировки растут на новостях о том, что президент США намерен в пятницу провести встречу с руководством крупнейших нефтяных компаний. В ходе встречи планируется обсудить меры поддержки государством нефтедобывающей отрасли. Так, буквально вчера американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, уже заявила о своём банкротстве», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Более того, определённую поддержку нефтяным ценам может оказать восстановление экономики Китая. Такую точку зрения в беседе с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Ранее в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР объявили об окончании эпидемии в стране. В связи с этим азиатская республика начала перезапускать свои заводы после карантина. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в настоящий момент к работе вернулись уже почти 72% малых и средних предприятий. На этом фоне рост деловой активности в производственном секторе КНР ускорился до максимума за последние 2,5 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны.

«Если в Китае, который уже преодолел пандемию, начнёт быстро восстанавливаться спрос на энергоносители, то цены на нефть в ближайшее время могут вырасти до $35 за баррель», — считает Мильчакова.

Помимо этого, инвесторы положительно отреагировали на сообщения о начале переговоров между Россией и США по ситуации на нефтяном рынке. Текущее положение дел в отрасли уже обсудили президенты и главы Минэнерго двух стран.

«В начале недели Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о консультациях по рынку нефти по линии министров энергетики. Есть вероятность, что этот разговор может стать базой для возврата за стол переговоров по ограничению добычи нефти. Не исключён даже сценарий нового союза по аналогии с ОПЕК+, в состав которого войдут ОПЕК, Россия и США», — отметил Иван Капустянский.

По мнению аналитиков, нефтяные цены могут значительно укрепиться уже во второй половине 2020 года. Как полагают эксперты, в случае прекращения пандемии коронавируса и достижения новых договорённостей между экспортёрами сырья цены могут вновь приблизиться к отметке $60 за баррель.

«Мы полагаем, что во II квартале цена на нефть Brent будет в среднем составлять $30—35 за баррель, а во втором полугодии вернётся в коридор $40—50 за баррель или к $45—60 за баррель, если мировая экономика покажет уверенное восстановление», — заключила Наталья Мильчакова.